L’écran PC gaming Lenovo (27″, QHD, 165 Hz) devient une super affaire chez Rue du Commerce

Un moniteur suffisamment grand, fluide et réactif est crucial pour enchaîner les sessions gaming dans les meilleures conditions. Le modèle Lenovo Legion Y27q-30 fait justement partie des modèles qui valent le détour, et en ce moment, Rue du commerce le propose à 269 euros au lieu de 329 euros.

Une grande dalle confortable, un taux de rafraîchissement élevé pour un maximum de fluidité dans les actions, un taux de réponse réduit pour une bonne réactivité… Voici le portrait-robot d’un bon écran dédié au gaming. Des caractéristiques indispensables que propose justement le moniteur Lenovo Legion Y27q-30. Ce modèle compte donc parmi les plus recommandables du moment, d’autant plus qu’il est actuellement possible de le trouver à un prix plus contenu qu’en temps normal.

Les points forts de l’écran Lenovo Legion Y27q-30

Une dalle QHD de 27 pouches

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz + un temps de réponse de 0,5 ms

Une compatibilité avec AMD FreeSync Premium

Habituellement proposé à 329 euros, l’écran PC gamer Lenovo Legion Y27q-30 est en ce moment affiché à 269,90 euros chez Rue du commerce.

Un écran de qualité pour des images nettes

Avec son socle imposant doté de motifs géométriques qui se prolongent sur son dos, le moniteur Lenovo Legion Y27q-30 adopte clairement le type de design un brin futuriste que l’on voit sur bien des modèles dédiés au gaming. Ce socle se montre aussi et surtout très ergonomique puisqu’il permet de régler la hauteur, l’inclinaison, le pivotement et la rotation de l’écran, ce qui permet d’adapter l’écran à chacun de ses utilisateurs pour une expérience plus confortable.

Concernant son écran, le Legion Y27q-30 embarque une dalle IPS de 27 pouces, dotée d’une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels et de larges angles de vision. L’écran couvre en plus 95 % du spectre DCI-P3 pour des couleurs encore plus réalistes et prend en charge le DisplayHDR 400, soit l’assurance d’une excellente luminosité et de noirs améliorés. Avec une telle configuration, les joueuses et joueurs peuvent profiter d’une très bonne qualité d’image, avec un rendu net et bien détaillé. Ajoutons à cela la présence d’un mode Low Blue Light, qui atténue la lumière bleue et réduit ainsi la fatigue oculaire durant les longues sessions de jeu.

La réactivité avant tout

Pour permettre aux gamers d’enchaîner les combos le plus efficacement possible, le Lenovo Legion Y27q-30 propose tout d’abord un taux de rafraîchissement de 165 Hz, qui promet un affichage très fluide et permet d’effectuer des mouvements rapides sans ralentissement. Un très bon point pour des jeux qui requièrent une très bonne réactivité, comme les FPS. Sachez toutefois que s’il est possible d’atteindre les 180 Hz en mode overclocking, cette technique pourrait endommager votre machine ou détériorer la qualité de l’image si elle n’est pas bien maîtrisée.

Autrement, on a aussi droit à un taux de réponse de seulement 0,5 ms qui réduit considérablement le ghosting et offre encore plus de réactivité. La compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium est aussi au rendez-vous pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades et les temps de latence qui perturbent une partie en nous faisant louper des mouvements. Enfin, pour ce qui est de sa connectique, le Legion Y27q-30 est équipé de deux ports HDMI, trois ports USB, un port USB-C, un DisplayPort et une prise casque audio. De quoi compléter son setup avec plusieurs périphériques.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.