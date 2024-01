C’est l’occasion de s’offrir un Dyson : le Omni-glide coûte seulement 239 €

Il est assez rare de trouver des aspirateurs Dyson sous les 250 euros, et quand ça arrive, il vaut mieux ne pas tarder à s’en équiper. Ça tombe bien, puisqu’en ce moment, on trouve le modèle Omni-glide à seulement 239 euros, au lieu de 399 euros de base.

À la fois maniables et puissants, les aspirateurs à balai Dyson rendent les corvées plus agréables. En revanche, leurs prix peuvent vite être un frein. Heureusement, certains modèles sont proposés à prix attractif et le sont davantage en promo, comme le modèle Omni Glide qui coûte 160 euros de moins aujourd’hui.

Que propose le Dyson Omni-glide ?

Un aspirateur à balai sans fil très maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Un vidage plus hygiénique et de nombreux accessoires

Proposé à 399 euros, le Dyson Omni-glide bénéficie actuellement de 160 euros de remise et s’affiche désormais à 239 euros sur le site du constructeur.

Un balai aspirateur qui assure le ménage à 360°

En concevant le Omni-Glide, Dyson revoit complètement le design son aspirateur à balai. Ce modèle est dépourvu de la poignée avec la gâchette et s’équipe simplement d’un bouton qui permet ainsi de changer facilement de main sans que l’aspiration s’arrête. Petit hic, sa prise en main est assez difficile.

Il se rattrape en étant plus maniable que ses confrères. Comment ? En optant pour une brosse à rouleau omnidirectionnelle. Elle est surmontée d’un conduit articulé et embarque quatre roulettes pivotant à 360°, ce qui permet au balai de contourner des obstacles de manière bien plus fluide et de se déplacer vers l’avant, sur les côtés et en arrière très facilement. Il peut même être utilisé à ras du sol pour aspirer sous des meubles. Il est agréable à manier avec ses 1,9 kilo et peut se transformer en aspirateur à main.

Efficace avec des accessoires pratiques

Pour assurer le ménage et éliminer les saletés sur le sol, la brosse de l’Omni-glide intègre deux rouleaux motorisés capables de capturer des débris larges ou plus fins sur tous les types de sols. Une mini-brosse motorisée pour éliminer les saletés incrustées et les poils et un accessoire combiné pour aspirer dans les endroits étroits ou en hauteur complètent le tout.

Concernant la puissance de l’Omni-Glide en elle-même, son moteur est capable d’effectuer 105 000 tours par minute et d’assurer une puissance de 50 AW. C’est certes moins que d’autres modèles plus haut de gamme de la marque, mais cela reste suffisant. Finalement, c’est son autonomie qui se révèle juste avec seulement 20 minutes en mode Eco. C’est vraiment peu si vous avez un grand espace à aspirer. Quant au vidage, celui-ci est particulièrement hygiénique grâce à un mécanisme d’éjection qui évite de se salir les mains.

Envie d’automatiser votre aspirateur ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.