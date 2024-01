Notée 9/10, cette souris gamer Corsair a droit à 25 % de réduction

Précise et fiable, la souris Corsair Katar Elite Wireless est une vraie réussite, à tel point qu'elle a reçu la note de 9/10 lors de notre test. Elle est encore plus recommandable quand elle est moins chère, comme en ce moment : Amazon la propose en effet à 59 euros au lieu de 79 euros.

Avec ses excellentes performances, sa bonne autonomie et son ergonomie convaincante, la souris gamer Corsair Katar Elite Wireless a gagné sa place dans notre top des meilleures souris dédiées au jeu. Certes, elle n’est pas dénuée de défauts, mais son rapport qualité/prix reste vraiment intéressant. C’est d’autant plus le cas quand cette souris, qu’on a notée 9/10, est moins chère, comme actuellement avec cette promotion de 25 % qui vient faire baisser son prix.

Les points forts de la souris Corsair Katar Elite Wireless

Une ergonomie convaincante

Un capteur optique de 26 000 DPI très performant

Une bonne autonomie

Lancée à 79,99 euros, la souris Corsair Katar Elite Wireless est en ce moment affichée à 59,99 euros sur Amazon.

Une prise en main confortable et des fonctionnalités complètes

Visuellement, la souris Corsair Katar Elite Wireless ne diffère pas vraiment de la version Pro, dont le design et l’ergonomie étaient déjà très convaincants. On a donc ici droit à une coque symétrique, compacte et plutôt plate, avec un éclairage RGB sur le dos, le tout étant conçu en plastique. Celui revêtu sur le dessus ainsi que sur les boutons principaux était un peu trop glissant à notre goût. Heureusement, le plastique des tranches est texturé, ce qui permet de profiter d’un meilleur grip. Globalement, la Katar Elite Wireless est agréable en main et reste confortable même au bout de plusieurs heures de jeu. Cette souris sans fil, qui fonctionne avec une batterie intégrée, est en plus particulièrement légère avec ses 69 g sur la balance.

La Katar Elite Wireless est également dotée de 6 boutons très réactifs, mais aussi programmables : ils pourront être réattribués avec les fonctions de votre choix parmi une large sélection. Une personnalisation qui s’exécute sur le logiciel Corsair iCue, lequel permet notamment d’enregistrer des macros. La zone lumineuse de la souris est elle aussi personnalisable avec de nombreux effets. La sensibilité du capteur peut quant à elle être définie sur 5 paliers distincts.

De très bonnes performances

Comme la Sabre Pro, la Corsair Katar Elite Wireless est équipée d’un capteur optique très performant avec sa sensibilité de 26 000 DPI, sa définition de 650 IPS et son support d’accélération jusqu’à 50 G. Au cours de notre test, la souris a offert un suivi efficace et précis, avec une liaison radio sans faille.

Côté autonomie, justement, nous avons pu utiliser la souris quotidiennement pendant plus d’une semaine à raison de 3 à 4 heures d’utilisation chaque jour. Et la batterie était encore à moitié pleine après cette semaine de jeu. La liaison sans fil Slipstream Wireless n’a d’ailleurs montré aucun signe de faiblesse et aucune latence n’est venue perturber les parties. Sachez toutefois qu’en Bluetooth, la latence sera plus importante. Il est aussi possible de brancher la souris en filaire si vous le souhaitez.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Corsair Katar Elite Wireless.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures souris gamers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.