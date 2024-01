Ring Stick Up Cam Pro : cette caméra extérieure, avec détection de mouvements 3D, est à -28 %

La récente Ring Stick Up Cam Pro, une caméra de surveillance connectée qui a vocation à être installée en extérieur, est dotée de plusieurs technologies bien rassurantes, comme la détection de mouvement 3D ou encore la « vue d'oiseau ». Un appareil convaincant qu'Amazon propose en ce moment à 129,99 euros au lieu de 179,99 euros.

C’est tout récemment qu’Amazon a lancé sa nouvelle caméra connectée extérieure, la Ring Stick Up Cam Pro. Comme son nom l’indique, elle a été pensée pour prendre de la hauteur, mais elle peut aussi tout à fait prendre place en intérieur. Quoi qu’il en soit, elle apporte plusieurs fonctionnalités très rassurantes au quotidien et plutôt originales, comme la détection de mouvements 3D et la vue aérienne. Une solution intéressante qui devient encore plus recommandable aujourd’hui puisqu’elle est en promotion à -28 %.

Lancée à 179,99 euros, la Ring Stick Up Cam Pro est désormais proposée à 129,99 euros sur Amazon.

Une caméra sans fil facile à installer

Si vous pensiez que l’installation de la caméra connectée Ring Stick Up Cam Pro pouvait être compliquée, détrompez-vous : puisqu’elle fonctionne sans fil grâce à la batterie qu’elle renferme, il suffit de la fixer sur un mur extérieur ou sur un plafond avec le support inclus. Et si vous souhaitez la mettre en intérieur, vous pourrez tout simplement l’installer sur une surface plane. Toutefois, elle dévoilera réellement tout son potentiel en extérieur, surtout qu’elle résiste aux intempéries et qu’elle peut fonctionner sous des conditions climatiques extrêmes (-20,5 °C à 48,5 °C).

Une fois installée, la Ring Stick Up Cam Pro s’accompagne de fonctionnalités standards telles que les notifications instantanées, la vidéo en direct ou encore la détection de mouvements. En revanche, si vous souhaitez pouvoir enregistrer et revoir les clips capturés en votre absence, vous devrez souscrire à l’abonnement Ring Protect. Un essai gratuit de 30 jours est proposé pour l’achat de cette Ring Stick Up Cam Pro. Si vous souhaitez poursuivre l’expérience, Ring propose des abonnements à partir de 3,99 euros par mois.

Des fonctionnalités pointues

La Ring Stick Up Cam Pro offre plusieurs technologies qui diffèrent de celles proposées par les anciennes références, à l’image de la détection de mouvements 3D. La caméra peut ainsi détecter et suivre plus finement les trajets d’un visiteur : s’il s’éloigne du chemin qu’il devrait effectuer ou passe trop de temps dans votre jardin, vous serez alerté directement. Ajoutons à cela une vue aérienne, qui permet de mieux visualiser l’environnement. D’ailleurs, vous pourrez même cartographier votre détection pour recevoir des notifications uniquement pour les zones qui vous intéressent, histoire de ne pas être informé pour des mouvements inutiles. Une application permet de configurer tout cela et donne aussi accès à la vidéo en direct.

Autrement, la Stick Up Cam Pro est capable de filmer en 1080p, ce qui promet des images plutôt nettes de jour. Pour les images filmées de nuit, une vision nocturne est disponible. Et si vous souhaitez échanger avec vos visiteurs, l’audio bidirectionnel amélioré sera bien utile, d’autant plus qu’il minimise les échos pour plus de clarté. Enfin, Ring faisant partie de l’écosystème d’Amazon, vous pourrez connecter les caméras extérieures avec d’autres produits de la marque, comme des appareils Echo pour y afficher le flux vidéo de votre caméra. Sans surprise, Alexa est aussi de la partie.

