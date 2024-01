Seulement 79 €, c’est le prix en solde du Motorola E13, un smartphone low-cost qui peut dépanner

Besoin du smartphone le moins cher possible ? Le Motorola E13 a des beaux argumentsc pour son petit prix, d'autant plus qu'il est en ce moment soldé à 79 euros au lieu de 129 euros chez Auchan.

Vous venez de perdre, de casser votre smartphone ou vous avez tout simplement du téléphone le moins cher possible sans pour autant vous priver ? Ce E13 de chez Motorola pourra sans doute vous dépanner de la meilleure manière puisqu’il est proposé chez Auchan pendant les soldes à encore moins cher qu’un jeu PS5 neuf.

Le Motorola E13 en quelques mots

Un design simple et moderne

Une Dalle LCD HD+ de 6,5 pouces

Une grosse autonomie

Au lieu de 129 euros environ, le Motorola E13 (de couleur noire) est aujourd’hui disponible en promotion à 79 euros chez Auchan pendant les soldes.

Un smartphone d’entrée de gamme qui fait largement le job

Avec son design s’inspirant de la plupart des modèles de ces dernières années, on pourrait croire que le Motorola E13 est un smartphone tout à fait classique. Ce serait oublier que celui-ci se concentre avant tout sur l’essentiel pour proposer le prix le plus bas possible. En premier lieu, il dispose d’une dalle de 6,53 pouces avec une définition HD+ (1600 x 720 pixels).

La fiche technique suit cette logique avec un processeur Unisoc T606 et 2 Go de RAM qui ont au moins le mérite de faire fonctionner le smartphone correctement et de manière fluide, mais c’est tout. Il possède en plus une petite capacité de stockage interne de 64 Go, laquelle est tout de même extensible via le port micro-SD du téléphone. La partie photo se contente du strict minimum avec un capteur unique de 13 mégapixels pour réaliser des clichés exploitables en plein jour. Enfin, là où le E13 excelle est sans doute par sa batterie de 5 000 mAh qui peut le faire tenir plus de 2 jours en utilisation classique.

