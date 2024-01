Xgimi Halo : -40 % sur ce vidéoprojecteur compact sous Android TV grâce aux soldes

Un format compact, une batterie intégrée et Android TV au programme, autant dire que le Xgimi Halo ne manque pas de qualités pour faire craquer les amateurs de cinéma qui souhaiteraient avoir leur propre écran géant chez soi. Pendant les soldes d'hiver, ce vidéoprojecteur aux sacrés arguments est disponible pour 455 euros au lieu de 749 euros chez Cdiscount.

Les vidéoprojecteurs sont des alternatives plus intéressantes que les TV sur certains points, moins encombrants, ils font également profiter d’un affichage plus grand. Certains modèles sont même nomades grâce à une batterie intégrée et peuvent donc être emportés partout. C’est notamment le cas de ce Xgimi Halo qui dispose d’une autonomie de quelques heures et qui est capable de projeter une image de 150 pouces en Full HD. Pendant les soldes, son prix chute de quasiment 300 euros chez Cdiscount.

Ce qu’il faut retenir du Xgimi Halo

Un vidéoprojecteur compact avec une batterie intégrée

Un affichage en Full HD sur une surface maximale de 150 pouces

Tourne sous Android TV

Au lieu de 749 euros habituellement, le Xgimi Halo est maintenant disponible en promotion à 455 euros chez Cdiscount.

Pourquoi s’offrir le Xgimi Halo ?

Avec une hauteur qui ne dépasse pas les 15 cm et un poids de 1,6 kg, le Xgimi Halo ne se fait pas prier pour être rangé dans un sac et être transporté partout où l’on se rend. Il peut être utilisé d’une manière totalement nomade grâce à sa batterie intégrée qui dispose d’une autonomie pouvant grimper jusqu’à quatre heures. Performant et pratique, le Xgimi Halo est également doté de fonctionnalités de mise au point automatique et de correction automatique de la distorsion trapézoïdale pour avoir en permanence une image impeccable.

Malgré son petit format, le Xgimi Halo est capable de projeter une image Full HD de 150 pouces au maximum, ce qui représente une diagonale de 381 cm. La luminosité s’élève quant à elle à 800 lumens et permet de profiter d’une image claire et lisible, même dans un environnement déjà éclairé. Enfin, le Xgimi Halo marque des points avec l’intégration d’Android TV, l’OS de Google qui donne accès aux applications du Play Store, à une compatibilité avec Google Assistant ainsi qu’au Chromecast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces quatre semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel). Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver.

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver. S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.