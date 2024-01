Logitech Lift : la souris verticale pensée pour la santé de vos mains est en solde à -37 %

Alors que le télétravail continue de se répandre, plusieurs accessoires de bureau sont conçus pour améliorer le confort et le bien-être de chacun. Par exemple, la Logitech Lift est une souris verticale grâce à laquelle les mains adoptent une position naturelle, les pressions sur les nerfs du poignet sont réduites et cela a le mérite de prévenir un éventuel syndrome du canal carpien. Pendant les soldes, la version pour Mac de la Logitech Lift est à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros.

Référence incontournable sur le marché des périphériques PC, Logitech conçoit des produits particulièrement réputés pour leur ergonomie. La souris Lift en fait partie, il s’agit d’un bijou de confort conçu pour que les mains gardent une position naturelle durant son utilisation. Pendant les soldes d’hiver, la version pour Mac de la Logitech Lift profite d’une remise de 30 euros sur Amazon, ça fait des économies sur son achat, mais aussi sur les soins médicaux dont pourraient avoir besoin les mains si elles continuent de travailler dans une mauvaise posture.

La Logitech Lift en quelques mots

Une souris verticale pensée pour le bien-être des mains

Boutons silencieux et molette au défilement fluide

Boutons personnalisables sur Logi Options+

Au lieu de 79,99 euros habituellement, la Logitech Lift pour Mac est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros chez Amazon.

Pourquoi s’offrir la Logitech Lift pour Mac ?

Avec le mal de dos et les affections dues au manque d’activité sportive, le syndrome du canal carpien fait partie de ces maux du siècle qui peuvent empoisonner le quotidien. Ce syndrome qui provoque des engourdissements et une perte de force dans les trois premiers doigts de la main est lié entre autres à une mauvaise posture de la main adoptée de manière répétitive, comme lorsqu’on utilise une souris. Avec une souris verticale comme la Logitech Lift, on peut prévenir l’apparition de ce syndrome puisque la main travaille dans une position naturelle, c’est surtout plus confortable et reposant pour la main et le poignet.

Pour ce qui est du confort, la Logitech Lift ne s’arrête pas à sa conception particulière, elle arbore notamment un revêtement en caoutchouc pour une excellente préhension et une molette SmartWheel qui s’adapte automatiquement à la vitesse de défilement en appliquant plus ou moins de résistance. Enfin, les boutons sont parfaitement silencieux afin de ne pas être déconcentré lors de son travail et ils sont même personnalisables via le logiciel Logi Options+. Enfin, cette souris est alimentée à l’aide d’une pile qui lui procure une autonomie de deux ans.

