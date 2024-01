Parfait pour l’eSport, ce moniteur hyper réactif (240 Hz) est soldé à 169 € seulement

Vous cherchez un moniteur PC de compet sans avoir envie d'y dépenser un SMIC ? Voici le Lenovo R25F-30 qui propose une réactivité au top sur une dalle de 24,5 pouces. Il est remisé à 170 euros au lieu de 230 euros pendant les soldes chez Darty.

Besoin de la meilleure réactivité possible pour vos jeux eSport ? Il vaut mieux miser sur un moniteur pouvant afficher un maximum d’images par secondes. Ce modèle R25F-30 de chez Lenovo montre jusqu’à 240 Hz, autant dire que vous y trouverez votre bonheur, d’autant plus que son prix est le plus bas possible pendant les soldes avec pas moins de 60 euros de réduction.

Les caractéristiques du moniteur Lenovo R25F-30

Dalle VA de 24,5 pouces

Définition FHD et jusqu’à 240 Hz

2 ports HDMI 2.1 et un DP 1.4

Compatible AMD FreeSync Premium

Au lieu de 229,99 euros, le moniteur Lenovo R25F-30 est aujourd’hui proposé à 169,99 euros chez Darty pendant les soldes.

Un moniteur hyper réactif au bon prix

En plus de proposer un retard à l’affichage de seulement 1 ms (0,5 ms en mode extrême et 7 ms en mode normal), ce moniteur Lenovo R25F-30 mise sur l’une dalle VA pour gagner en flexibilité. Il propose une définition FHD (1920 x 1080) ce qui sera parfait pour toutes les configurations. Pas de G-Sync à l’horizon, mais du FreeSync Premium permettant de synchroniser le taux de rafraîchissement de l’image avec celles affichées par l’ordinateur, de quoi éviter les déchirures d’écran tant redoutées lors de vos sessions de jeu.

Ce moniteur dispose également de deux entrées HDMI 2.1 et d’une entrée DisplayPort en version 1.4 afin de bénéficier du maximum des performances proposées par la dalle. On trouve aussi une prise casque pour brancher un casque ou des écouteurs filaires. Enfin, comptez sur une consommation électrique de 28 Watt maximum, ce qui est dans la moyenne des moniteurs de cette gamme.

