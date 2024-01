Ce casque gaming sans fil élégant et doté de l’audio 3D est soldé à moitié prix

Investir dans un bon casque gaming demande souvent un budget conséquent, aussi vaut-il mieux profiter des soldes d'hiver pour faire de bonnes affaires, comme sur le Roccat Syn Pro Air. Ce casque gaming sans-fil n'est pas le plus premium du marché, mais sa fiche technique ne manque pas d'arguments et sa promotion est plus qu'intéressante. Au lieu de 149,99 euros, ce casque se négocie à seulement 69,99 euros chez la Fnac.

Roccat est un constructeur allemand dont les casques gaming se positionnent généralement sur le segment des premiers prix, mais avec le Syn Pro Air, on dénote une volonté de monter en gamme. Quand bien même il n’arrive pas à la cheville des meilleurs, le Roccat Syn Pro Air est un casque gaming tout à fait recommandable avec une bonne qualité de fabrication, une longue autonomie et un rendu sonore efficace. Grâce aux soldes, il est possible de le retrouver à moitié prix chez la Fnac.

Le Roccat Syn Pro Air en résumé

Une excellente qualité de fabrication avec RGB

La spatialisation sonore et un micro de bonne facture

Une autonomie annoncée de 24 heures

Au lieu de 149,99 euros habituellement, le Roccat Syn Pro Air est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros chez la Fnac.

Les caractéristiques du Roccat Syn Pro Air

Alors que les casques gaming haut de gamme arborent généralement un design m’as-tu-vu, le Roccat Syn Pro Air se dote d’une allure sobre et bien pensée avec un éclairage RGB alvéolé au dos de chaque oreillette. Malgré un assemblage tout en plastique, ce casque gaming est plus léger que la moyenne et d’une robustesse qui inspire confiance. Le confort n’est pas en reste grâce à la mousse à mémoire de forme sur les oreillettes et l’arceau, tout comme l’autonomie de 24 heures annoncée par le constructeur allemand, ce qui lui permet de remplir son office pendant quelques sessions de jeu avant d’avoir besoin d’être rechargé.

L’absence de prise jack et de puce Bluetooth empêche toutefois d’en avoir un usage polyvalent, le Roccat Syn Pro Air se connecte uniquement grâce au dongle USB-A fourni dans la boîte. Comme ce casque est orienté essentiellement vers le jeu vidéo, cela se ressent dans la signature sonore. Les graves, les médiums et les aigus sont généreux, mais les bas médiums et les hauts médiums sont laissés de côté. Les performances restent globalement cohérentes et Roccat ne boude pas son plaisir en ajoutant la spatialisation sonore qui apporte plus de ressentis lors des parties de jeu vidéo. Enfin, la captation du micro à suppression de bruits est correcte, parfait pour le multijoueur !

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

