Ce kit Philips Hue complet soldé à -40 % est parfait pour débuter dans la lumière connectée

Si vous souhaitez vous lancer dans l'éclairage intelligent sans vous ruiner, les soldes sont l'occasion parfaite pour dénicher de bonnes affaires : voilà d'ailleurs un pack Philips Hue comportant trois ampoules, un pont et un interrupteur pour moins de 60 euros.

En matière d’éclairages connectés, s’il y a bien une marque qui domine le marché grâce à ses ampoules de qualité et riches en fonctionnalités, c’est évidemment Philips Hue. La marque est d’ailleurs idéale pour les débutants puisqu’elle propose des kits complets comportant tout le nécessaire pour démarrer dans la lumière intelligente. À l’occasion des soldes, c’est celui qui comprend trois ampoules blanches connectées, un pont de connexion et un interrupteur/variateur qui nous intéresse puisqu’il est affiché à un très bon prix après 40 % de remise.

Ce que contient ce kit Philips Hue

Trois ampoules qui diffusent une lumière blanche personnalisable

Un interrupteur pour moduler facilement la luminosité des ampoules

Un pont de connexion indispensable pour profiter de certaines fonctionnalités

D’abord proposé à 99,99 euros, le kit Philips Hue avec trois ampoules Hue White, un pont de connexion et une télécommande interrupteur/variateur est désormais affiché à 59,99 euros chez Darty. Cette offre est également disponible sur le site de la Fnac.

Pourquoi on recommande ce kit Philips Hue ?

Ce kit Philips Hue comporte tout d’abord trois ampoules connectées Hue White. Elles ne diffusent pas de nuances colorées comme les White & Color, qui sont donc un peu plus chaleureuses, mais les Hue White sont tout de même très agréables aussi puisqu’elles peuvent projeter une grande variété de lumières blanches. Par exemple, les nuances plus froides sont idéales en journée pour se concentrer, tandis que les lumières blanches plus chaudes sont davantage propices au repos en soirée. Et si vous manquez d’inspiration, des scénarios lumineux prédéfinis sont mis à disposition sur l’application de la marque, centre du système.

Autre pièce maîtresse du pack : le pont de connexion. Ce Hue Bridge est en effet indispensable pour pouvoir profiter d’une foule de fonctionnalités, à commencer par la possibilité de contrôler jusqu’à 50 ampoules dans tout le domicile (au lieu de 10 maximum sans le pont) ou encore celle de simuler une présence en allumant les ampoules en notre absence. Des routines d’éclairage peuvent aussi être programmées, et les ampoules peuvent même se synchroniser avec un TV. Le protocole ZigBee, moins énergivore que le Wi-Fi, est bien sûr de la partie. Enfin, ce pont s’accompagne d’une télécommande interrupteur/variateur que l’on peut fixer sur un mur et qui servira à allumer, éteindre ou moduler les ampoules sans passer par un smartphone. Il est d’ailleurs sans fil puisqu’il fonctionne avec des piles.

