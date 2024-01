Le TV 4K QLED 65 pouces de Nokia est à son plus bas prix pour les soldes sur Amazon

Qui a dit qu'un TV 4K de 65 pouces coûtait forcément cher ? Certains constructeurs comme TCL et plus récemment Nokia parviennent à proposer de grands écrans plats qualitatifs pour une somme inférieure à 1 000 € et il est toujours plus facile d'en trouver durant ces soldes d'hiver. En ce moment, le Nokia QLED Smart TV de 65 pouces est à seulement 579,90 euros au lieu de 749 euros chez Amazon.

Si son nom est souvent associé aux fameux téléphones portables indestructibles, Nokia se diversifie aujourd’hui avec des Smart TV d’entrée de gamme dotés de la technologie d’affichage QLED et tournant sous Android TV. Ce ne sont pas les téléviseurs les plus aboutis du marché, mais le rapport qualité-prix est plus que correct et c’est encore plus vrai durant ces soldes. Pendant les soldes, le Nokia QLED Smart TV de 65 pouces est moins cher de 22 %.

Le Nokia QLED Smart TV de 65 pouces en bref

Un TV QLED de 65 pouces en définition 4K

Avec le Chromecast intégré et compatible Google Assistant

L’OS Android TV avec ses milliers d’applications

Au lieu de 749 euros habituellement, le Nokia QLED Smart TV de 65 pouces est maintenant disponible en promotion à 579,90 euros chez Amazon.

Les caractéristiques du Nokia QLED Smart TV de 65 pouces

Avec un écran de 65 pouces et un design borderless, l’immersion est garantie avec ce Smart TV de Nokia, d’autant plus qu’il mise également sur une qualité d’affichage maîtrisée. En plus de la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, Nokia mise sur la QLED, une technologie d’affichage qui allie un rétroéclairage LED avec un filtre à points quantiques afin d’offrir une colorimétrie plus maîtrisée ainsi qu’une meilleure luminosité, et donc, par corrélation, un meilleur rapport de contraste même si ce dernier n’arrive pas à la cheville de celui d’un affichage OLED.

Si LG tourne avec WebOS et Samsung avec Tizen, Nokia a jeté son dévolu sur un OS déjà existant pour son interface Smart TV, Google TV. Un très bon choix puisque cette interface donne accès aux milliers d’applications du catalogue du Play Store et elle est également appréciée pour sa fluidité et sa simplicité d’utilisation. De plus, cela rend notamment le Nokia QLED Smart TV compatible avec Google Assistant. Enfin, le Chromecast est intégré et permet de partager du contenu depuis un appareil mobile directement sur l’écran du Nokia Smart TV.

