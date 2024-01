Le chargeur 66 W de Honor est soldé à -40 % pour recharger votre Magic V2

Ce 26 janvier, 16 heures, marque le lancement du Honor Magic V2, un tout nouveau smartphone pliant que nous avons eu l'occasion de prendre en main mais qui est surtout livré sans chargeur. Pour remédier à cela, le constructeur chinois propose son chargeur de 66 W en promotion sur son site. Au lieu de 49,90 euros, c'est à 29,90 euros qu'il est disponible.

Le Honor Magic V2, la dernière nouveauté sur le marché des smartphones pliables, sort ce 26 janvier à 16 heures et quand on regarde de plus près le contenu de la boîte, on se rend compte qu’il n’y a pas de bloc chargeur. Ce chargeur Honor SuperCharge de 66 W est justement celui qui convient le mieux pour le nouveau pliant du constructeur chinois et il est en ce moment moins cher pendant les soldes d’hiver. Le Honor SuperCharge de 66 W est disponible avec une réduction de 40 % grâce à un code promo.

Le Honor SuperCharge 66 W en quelques points

Une puissance de recharge de 66 W

Interface USB-C et charge adaptative

8 couches de protection pour sécuriser les recharges

Au lieu de 49,90 euros habituellement, le chargeur Honor SuperCharge de 66 W est maintenant disponible en promotion à 29,90 euros en boutique officielle avec le code promo AAC20.

Un chargeur puissant pour gagner du temps

Il ne faut pas se fier à son apparence simpliste et à son format compact, ce chargeur Honor SuperCharge en a dans le ventre. Avec sa puissance de 66 W, il est capable de recharger 80 % de la batterie de certains smartphones Honor en 30 minutes, on peut donc compter sur une recharge complète en 40-50 minutes selon les modèles. Ce qui est utile si la batterie est dans le rouge alors que l’on s’apprête à sortir en soirée, quelques minutes suffisent pour récupérer une part non négligeable de l’autonomie de son smartphone.

Un accessoire universel et surtout sécurisé

S’il est dit que ce chargeur est compatible avec tous les produits Honor, cela est aussi vrai avec les appareils d’un autre constructeur puisque son interface USB-C rend le Honor SuperCharge universel. On peut aussi bien l’utiliser pour un smartphone Samsung, Xiaomi ou Google, mais aussi d’autres appareils comme une tablette, un laptop, une montre connectée ou une paire d’écouteurs sans fil. Grâce à la charge adaptative, le Honor SuperCharge conforme sa puissance de sortie aux besoins de l’appareil qu’il recharge.

Ce chargeur embarque plusieurs couches de sécurité, huit types de protection plus exactement. En plus d’un contrôle intelligent de la température, nous avons une protection contre les courts-circuits, une autre contre la surintensité ou encore contre les sous-tensions et les surtensions. Enfin, la coque extérieure est ignifuge et est capable d’absorber la chaleur. Cela permet d’utiliser le Honor SuperCharge en toute sécurité et de préserver la durée de vie de la batterie de ses appareils.

