Voici une microSD 256 Go vraiment pas chère pour votre Nintendo Switch ou votre smartphone

Le prix des solutions de stockage sont de plus en plus intéressants, et si vous attendiez une bonne affaire pour vous procurer une microSD à bon prix, la SanDisk Ultra avec 256 Go de stockage est actuellement en promotion à 22 euros contre 62 euros, sur Amazon.

Si vous avez tendance à cumuler les photos et vidéos sur votre appareil (ou vos jeux sur votre Switch ou Steam Deck), y ajouter une microSD est une bonne solution. Et qui de mieux que SanDisk pour palier à votre problème de stockage ? Ce constructeur est une référence dans les systèmes de stockages externes, et sa gamme Ultra assure des bonnes performances. À l’occasion des soldes, sa version 256 Go voit son prix chuter de 63 %.

La SanDisk Ultra, c’est quoi ?

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 150 Mo/s

Une certification A1, pratique pour lancer rapidement vos applications

Une capacité de 256 Go de stockage

Avec un prix barré à 62 euros environ, la carte microSDXC SanDisk Ultra de 256 Go est désormais proposée à 22,99 euros seulement chez Amazon.

Pourquoi choisir cette microSD ?

La microSD SanDisk Ultra est parfaite pour transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements puisqu’elle propose des vitesses de transfert allant jusqu’à 150 Mo/s en lecture. Pour les amateurs de vidéos, vous allez pouvoir tourner des vidéos en Full HD facilement grâce à sa certification U1 de classe 10. Elle convient à de nombreux appareils, comme une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec, qui permet au passage de faciliter le transfert de données vers un PC/Mac.

Elle peut très bien être associée avec un smartphone, il en existe encore beaucoup qui prennent en charge les microSD. Et avec ses 256 Go de stockage, la SanDisk Ultra vous offre davantage d’espace sur vos appareils nomades pour profiter de plus de contenus comme : des applications, des eBooks, des vidéos, de la musique et des films ou bien des jeux si vous possédez une Nintendo Switch, dont l’espace de stockage commence à saturer.

Afin de comparer ce modèle de SanDisk avec d’autres références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures cartes microSD en 2024.

