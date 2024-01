La belle version noire et 1 To de la Xbox Series S est déjà moins chère grâce à un code promo des soldes

Pour la dernière démarque des soldes, la Xbox Series S de Microsoft avec 1 To de stockage voit son prix baisser : elle passe de 349 euros à 319 euros grâce à un code promo uniquement valable aujourd’hui.

Sorti en 2020, la Xbox la plus abordable, la Series S a été renouvelé l’été dernier. Une version identique à la première, mais avec une plus grande capacité de stockage interne, qui s’élève à 1 To, et avec nouveau coloris : Carbon Black Edition. Si ce modèle vous intéresse, sachez que durant les soldes, elle se négocie 30 euros de moins grâce à un code promo valable uniquement ce mercredi 31 janvier.

La Xbox Series S plaît pour…

Son design et particulièrement sa petite taille

Sa capacité à faire tourner les jeux en 1440p 60 FPS, compatible 120 FPS

Son catalogue de jeux

La console Microsoft Xbox Series S avec 1 To de stockage (Carbon Black Edition) est proposée à 349,95 euros, mais grâce au code promo RAKUTEN30, elle passe à 319,95 euros sur le site Rakuten via le vendeur Carrefour.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant la console Microsoft Xbox Series S.



au meilleur prix ? Où acheter La Microsoft Xbox Series S au meilleur prix ?

Une console qui attire l’œil

La Series S est la console la plus abordable de Xbox, et si à sa première apparition, elle existait dans un unique coloris, aujourd’hui, on la trouve dans une version Carbon Black Edition. Une nouvelle itération qui en jette avec sa robe noire éclatante. Parfait pour celles et ceux qui sont plus attirés par ce coloris. Ses dimensions restent les mêmes : 6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm et peut ainsi se glisser facilement sous un meuble TV.

Avec son faible encombrement, on peut craindre du système de refroidissement, mais il n’en est rien. Non seulement la Xbox Series S fonctionne sans trop chauffer, mais elle est aussi parfaitement silencieuse à l’instar de sa grande sœur.

Identique ou presque

En étant moins puissante que la version X, elle reste en mesure de faire tourner les mêmes jeux. Alors oui, la Series X fonctionne nativement en 4K 60 FPS, la Series S peut faire tourner les jeux en 1440p 60 FPS, compatible avec une fréquence d’image de 120 FPS. Et petit plus pour le modèle Carbon Black Edition : Xbox revoit à la hausse le stockage interne qui passe de 512 Go à 1 To, soit la même quantité que la Series X. C’est une bonne chose, surtout pour les personnes qui cumulent les jeux sur leur ludothèque.

L’intérêt dans cette console réside dans son usage tout-dématérialisé avec le Xbox Game Pass qui permet d’avoir accès à toutes les exclus, mais aussi aux jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox. Il ne fait d’ailleurs que s’améliorer d’année en année, intégrant de plus en plus de titres intéressants, des plus gros triples A aux petits jeux indé alléchants.

Plus de détails dans notre test sur la console Microsoft Xbox Series S.

