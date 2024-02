Boulanger met en solde l’Asus Zenbook 14, un laptop poids plume parfait pour le travail

Besoin d'un bon PC portable pour travailler ? Il n'est pas nécessaire de se tourner vers les MacBook et autres machines ultra haut de gamme s'il s'agit de faire uniquement de la bureautique, cet Asus Zenbook 14 avec un Ryzen 5 de 5e génération fait amplement l'affaire. Chez Boulanger, ce laptop est d'ailleurs soldé à 649 euros au lieu de son prix de départ de 799 euros.

On peut profiter des soldes d’hiver pour s’offrir un nouveau PC portable pour son propre divertissement, mais on pourrait également avoir besoin d’un laptop pour son travail et nous sommes peu à pouvoir s’en passer dans un cadre professionnel. Au cas où les finances ne seraient pas au rendez-vous pour viser le haut de gamme, on peut se pencher sur cet Asus Zenbook 14 dont la configuration et les performances sont suffisantes pour accomplir toutes les tâches du quotidien. Chez Boulanger, ce laptop se négocie 150 euros moins cher.

L’Asus Zenbook 14 en quelques points

Un laptop bien fini et aisément transportable

Des performances assurées par un AMD Ryzen 5 5600H

Une autonomie suffisante pour une journée de travail

Au lieu de 799 euros habituellement, l’Asus Zenbook 14 UM425QA-KI264W est maintenant disponible en promotion à 649 euros chez Boulanger.

Un PC portable qu’on se plaît à trimballer avec soi

Dans un cadre professionnel, les ultrabooks sont des machines agréables à utiliser. Réactifs, endurants et surtout fins et légers, ils ne pèsent pas sur le dos lors des trajets entre le domicile et le travail et cet Asus Zenbook de 14 pouces n’est pas une exception. Son poids est de 1,3 kg tandis que l’épaisseur est de seulement 15,8 mm. Surtout, il ne tombe pas dans le piège de la finesse puisque sa connectique est plutôt bonne avec un port USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD, sans oublier la prise jack 3.5 mm.

Il ne faut pas non plus se fier à son apparence compacte. Il a beau être fin et léger, cet Asus Zenbook 14 est également robuste si on en croit sa norme de résistance militaire MIL-STD-810G. Enfin, à l’instar de la grande majorité des ultrabooks du marché, celui-ci est assez endurant pour tenir toute une journée de travail. La batterie à trois cellules de 63 Wh a une autonomie d’environ 7 heures en usage basique tandis que la recharge rapide lui permet de récupérer 60 % de sa capacité en moins de 50 minutes.

Une configuration taillée pour la bureautique

L’écran de 14 pouces, s’il est basique, offre une prestation convenable. Il s’agit d’une dalle IPS-LCD en définition Full (1 920 x 1 080 pixels) pour profiter d’angles de vision ouverts et d’une bonne restitution des couleurs. D’ailleurs, la colorimétrie couvre l’intégralité du spectre sRGB, de quoi rendre le visionnage de vidéos ou de séries agréable. Nous avons également des bords fins pour favoriser l’immersion et un traitement anti-reflets permettant de regarder l’écran dans un environnement lumineux sans être gêné.

À l’intérieur de son châssis, cet Asus Zenbook 14 se dote d’un Ryzen 5 5600H, un processeur d’AMD hexa-core cadencé à 3,3 GHz et à 4,2 GHz en mode turbo boost. Il est accompagné par 16 Go de RAM LPDDR4x et d’une puce graphique AMD Radeon Vega 7 afin de s’adonner à quelques travaux graphiques comme le montage vidéo ou la retouche photo. Pour le stockage, on peut compter sur un SSD NVMe PCIe 3.0 de 512 Go et enfin, Windows 11 est déjà installé. Il n’y a donc pas besoin d’investir dans une licence numérique ou une clé de produit.

