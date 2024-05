Cette action cam fait tout comme une GoPro, mais pour seulement 199 € grâce à cette promo

DJI a lancé il y a quelques mois sa nouvelle action cam, l'Osmo Action 4 qui fait passer le constructeur chinois du rang de « rival » celui de « tueur » de GoPro. Mais avant celle-ci, c'était la DJI Osmo Action 3 qui tenait tête à la GoPro Hero 11 Black pour un meilleur rapport qualité-prix ! Cette action cam voit son prix chuter de 359 euros à seulement 199 euros chez Amazon.

Depuis quelques années, DJI concurrence GoPro sur le marché des action cam avec les Osmo Action. Après un premier modèle quasi parfait, le constructeur chinois a trébuché lourdement avec l’Osmo Action 2, mais a su se rattraper avec cette troisième itération. Déjà vendue à un rapport qualité-prix vraiment intéressant, la DJI Osmo Action 3 est actuellement disponible avec une réduction de 44 %.

Le DJI Osmo Action 3 en bref

Deux écrans à la qualité d’image convaincante

Champ de vision ultra-large et excellente stabilisation

Étanche jusqu’à 16 mètres de profondeur

Plus autonome que les GoPro + charge rapide

Au lieu de 359 euros habituellement, la DJI Osmo Action 3 est maintenant disponible en promotion à 199 euros chez Amazon.

Une mini-caméra parée pour l’aventure

Avec l’Osmo Action 3, DJI opère un retour aux sources sur le design en adoptant une allure classique rappelant la toute première action cam de cette gamme ainsi que les autres modèles plus classiques d’avant les années 2020. Nous avons là un boîtier en plastique résistant aux conditions extrêmes telles que les chutes de 1,5 mètre, les températures glaciales jusqu’à -20 °C et les tournages sous-marins jusqu’à 16 mètres de profondeur. On peut toutefois regretter un manque d’ergonomie avec des boutons durs à presser et difficiles à ressentir sous le doigt, surtout si l’on porte des gants.

Si la DJI Osmo Action 3 est une action cam parfaitement taillée pour l’aventure, c’est également grâce à son autonomie et surtout la résistance au froid de sa batterie. Même s’il fait -20 °C dehors, cette action cam est capable d’enregistrer en continu pendant 150 minutes en 1080p à 30 i/s. En 4K et 60 i/s, il faut plutôt compter sur 90 minutes, mais cela reste excellent. C’est parfait pour filmer vos prochaines vacances dans une station de ski ou randonnées en haute montagne. Par comparaison, la GoPro Hero 11 Black est moins endurante et ses batteries se rechargent moins rapidement.

Une stabilisation bluffante

Même si elle est moins bien dotée que la GoPro Hero 11 Black quant à la qualité d’image, la DJI Osmo Action 3 propose des prestations convaincantes avec une définition qui plafonne jusqu’à la 4K en 120 i/s. Cela reste amplement suffisant pour le grand public, les vidéastes professionnels lui préféreraient peut-être sa rivale GoPro capable de filmer jusqu’en 5.3K. Malgré une gestion de la luminosité parfois compliquée pour elle, la DJI Osmo Action 3 peut compter sur un avantage certain : son large champ de vision de 155°.

La stabilisation est une autre composante majeure des action cam et celle de la DJI Osmo Action 3 est tout simplement bluffante. Avec la technologie Rocksteady 3.0, elle sait mieux gérer les mouvements horizontaux que sa rivale GoPro et c’est encore plus flagrant grâce à son large champ de vision. Avec Horizon Steady, la DJI Osmo Action 3 est capable de verrouiller l’horizon à 360° afin de conserver une image stable, même en cas de basculement de la caméra. Enfin, nous retrouvons les habituels modes Time Lapse, Hyper Lapse et Ralenti jusqu’en 4K 120 i/s.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la DJI Osmo Action 3.

Afin de comparer la DJI Osmo Action 3 avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras d’action du moment.

