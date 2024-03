Amazon baisse déjà le prix de la récente GoPro Hero 12 Black, la nouvelle référence des action cam en 2024

La GoPro Hero 12 Black est la dernière action cam en date de la marque. Elle vient peaufiner ses fonctionnalités pour les professionnels, et coûte aujourd'hui 50 euros de moins.

Sur le marché des caméras d’action, GoPro régnait maître jusqu’à voir apparaître DJI, un sérieux rival. La firme américaine ne se laisse pas faire, et conçoit la Hero 12 Black. Une action cam un peu moins novatrice par rapport à son aînée, mais qui apporte quelques petites améliorations ici et là pour rendre l’expérience d’utilisation encore plus complète. Elle est la caméra d’action la plus achevée du marché, et se négocie 50 euros de moins.

Les atouts de GoPro Hero 12 Black

Une qualité d’image remarquable

Avec une excellente stabilisation

Et une autonomie améliorée

Lancée à 449,99 euros, la GoPro Hero 12 Black est aujourd’hui remisée à 399 euros sur le site Amazon. En alternative, moins chère, on trouve la GoPro Hero 11 Black qui passe de 549,99 euros à 349 euros sur Amazon.

Identique, mais avec des changements de design légers

Si vous attendiez un changement sur la Hero 12 Black, sachez qu’il copie à l’identique le look de son prédécesseur. Elle possède les mêmes dimensions, le même poids (154 g), la même étanchéité, les mêmes écrans, les mêmes trappes aux mêmes emplacements… Elle ajoute juste un revêtement gris avec des petites taches bleues, avec un effet éclaboussures de peinture qui fait son effet.

La seule petite nouveauté est l’intégration d’un pas de vis qui vient se nicher sous l’appareil pour permettre de visser rapidement et facilement la caméra à des accessoires, sans passer par les fixations GoPro. Quant à son interface, elle reste toujours aussi facile à prendre en main. Celle dédiée aux paramètres vidéos a même été revu, ce qui améliore l’expérience d’utilisation.

Une qualité vidéo excellente

Concernant ses performances, cette 12ᵉ itération nous a impressionnés durant notre test. Elle est capable de filmer en 5,3K à 60 fps, en 4K à 120 fps et en 2,7K à 240 fps. Résultat : c’est un carton plein sur la qualité d’image en plein jour, malgré un mode HDR moins convaincant. GoPro garde aussi l’avantage sur la stabilisation qui est toujours aussi bluffante.

Concernant les modes disponibles, on retrouve les habituels Time Lapse, TimeWarp et Night Lapse, ainsi que les effets Light Painting, pour ajouter un peu plus de créativité aux vidéos. Quant à son autonomie, avec la même batterie que la Hero 11 Black (et le même processeur), la Hero 12 Black offre un gain d’autonomie de 15 % à 35 % selon les modes. Elle a pu tenir 72 minutes en 5,6K à 60 fps (contre 53 min sur la version précédente), et 149 min en 1080p à 30 fps.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’action-cam GoPro Hero 12 Black.

Pour comparer la GoPro Hero 12 Black avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures action cam, des marques GoPro ou DJI.

