Pendant les soldes, ce TV 4K de 65 pouces signé Hisense et parfait pour le gaming chute à -41 %

Avec son écran Mini-LED + QLED en définition 4K et rafraîchi à 120 Hz, son interface Smart TV complète et réactive et sa connectique impeccable pour le gaming, le Hisense 65U8HQ est un TV de choix. Surtout, il n’est pas cher pendant les derniers jours des soldes d'hiver puisque son prix chute de 1 189 euros à 699 euros chez Ubaldi.

À l’instar des autres constructeurs chinois que compte le marché des TV, Hisense se plie en quatre pour proposer des écrans plats 4K au meilleur rapport qualité-prix possible. Pour un prix relativement contenu, on peut mettre la main sur un téléviseur avec une qualité d’affichage nickel chrome, un éventail complet de traitements d’image et de son et une connectique à la pointe. En ces derniers jours des soldes d’hiver, c’est le cas du Hisense 65U8HQ qui voit son prix chuter sous la barre des 700 euros chez Ubaldi.

Le Hisense 65U8HQ en résumé

Une dalle Mini-LED & QLED 4K de 65 pouces

Compatible avec les traitements HDR, Dolby Atmos et DTS:X

Les ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Au lieu d’un prix barré de 1 189 euros, le Hisense 65U8HQ est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Ubaldi.

ULED, QLED et Mini-LED sont dans un TV…

Le Hisense 65U8HQ est un téléviseur qui repose sur un affichage particulier permettant d’obtenir à la fois une image lumineuse et des couleurs éclatantes. Nous retrouvons d’abord un rétroéclairage Mini-LED qui s’appuie sur de plus petites diodes lumineuses donnant plus de luminosité et de contraste qu’un simple affichage LED. Nous avons ensuite un filtre à points quantiques QLED qui assure des couleurs plus éclatantes. Le tout est regroupé sous la dénomination ULED qui, chez Hisense, désigne les TV qui embarquent des technologies optimisant la qualité de l’image ainsi que du son.

Autant dire que ce Hisense 65U8HQ devrait diffuser une image d’une qualité impeccable, d’autant plus que ses bords fins améliorent l’immersion autant que sa définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Sans compter que le Hisense 65U8HQ est compatible avec plusieurs traitements d’image dont HDR10+ et Dolby Vision IQ qui élargissent la plage dynamique, mais aussi avec des traitements sonores tels que Dolby Atmos et DTS:X qui favorisent eux aussi l’immersion en créant un son surround.

Le TV parfait pour jouer à la PS5/Xbox Series X

Le Hisense 65U8HQ fait partie de ces quelques TV parfaits pour jouer à la PS5 ou à la Xbox Series X en 4K 120 FPS. D’une part, ses ports HDMI 2.1 peuvent faire transiter les flux 4K haute fréquence, d’autre part, la technologie AMD FreeSync Premium synchronise la fréquence d’affichage avec la puissance de la carte graphique de la console afin de ne souffrir d’aucune déchirure ou saccade et profiter d’une fluidité exemplaire pendant ses sessions de gaming. De plus, la technologie ALLM permet de réduire l’input lag afin d’avoir un minimum de latence entre la console et le TV.

Enfin, pour le côté Smart TV, il n’est ici nul question de Tizen, d’Android TV ou de WebOS. Le Hisense 65U8HQ s’appuie sur un système d’exploitation maison baptisé VIDAA U qui donne lui aussi accès à différentes plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et bien d’autres. On n’en trouve pas autant que sur Android TV, mais on retrouve au moins les principales applications. De plus, VIDAA U intègre désormais les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

