Ce TV 4K de 55 pouces combine à la fois l’Ambilight et le Mini LED pour moins de 600 €

Philips sait y faire avec ses téléviseurs : ici, avec le 55PML9008, on a droit à la fonction Ambilight avec la technologie Mini LED pour des contrastes profonds… Un modèle complet qui passe de 1 399 euros à 605 euros.

Philips 55PML9008 // Source : site officiel

L’été dernier, Philips a inauguré sa nouvelle série de TV haut de gamme baptisée The Xtra. En plus d’embarquer l’Ambilight, ces TV peuvent se targuer d’une fiche technique complète avec affichage Mini-LED, traitements HDR, capteur de luminosité ou encore connectique à la pointe entre autres. Le Philips 55PML9008 est de ceux-là et il coûte en ce moment près de 800 euros de moins.

Le Philips 55PML9008 propose…

Une dalle Mini-LED en 4K et rafraîchie à 120 Hz

L’Ambilight qui apporte un éclairage immersif

Compatible avec les traitements HDR, Dolby Atmos et DTS:X

Deux ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Lancé à 1 399 euros, le Philips 55PML9008 est aujourd’hui en promotion à 605 euros sur le site E.Leclerc.

Un TV à la qualité d’affichage Xtra !

Le Philips 55PML9008 propose une qualité d’affichage premium qui mise tout sur l’immersion. Il s’appuie d’abord sur un design borderless et une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Son rétroéclairage Mini-LED permet quant à lui d’obtenir une image plus contrastée et lumineuse (avec un pic de 1 000 cd/m²) qu’un écran LED.

Mais le meilleur reste l’Ambilight, un système de LED installées au dos du TV dont les couleurs et l’intensité s’adaptent à ce qui est affiché à l’écran. De quoi renforcer l’immersion et d’instaurer une ambiance plus saisissante, particulièrement dans une pièce plongée dans la pénombre.

Ça ne s’arrête pas là pour l’image, puisque le Philips 55PML9008 profite également de quelques traitements HDR dont HDR10+, HDR HLG et Dolby Vision qui étendent la plage dynamique pour plus de détails et de contraste. Le système sonore est quant à lui moins perfectionné, il s’agit d’une configuration en 2,0 avec deux haut-parleurs de 20 W RMS chacun. Quand bien même, il n’y a pas de plafonnier, ce TV est compatible avec le Dolby Atmos et le DTS: X qui reproduit un son surround virtuel.

Un modèle à l’aise pour jouer sur console

Non seulement le Philips 55PML9008 profite d’une qualité d’affichage haut de gamme pour profiter de ses films et séries, mais il se dote également de deux ports HDMI 2.1 qui acceptent les flux 4K haute fréquence. Plus clairement, il est possible de jouer en 4K 120 FPS avec une PS5 ou une Xbox Series X. Sans compter que ce TV propose aussi l’ALLM qui réduit l’input lag et le VRR avec AMD FreeSync Premium. Avec ce dernier, le GPU de la console et l’affichage du TV se synchronisent pour obtenir une image sans flou, saccade ou déchirure.

Pour ce qui est de la partie connectée, le Philips PML9008 s’appuie non pas sur Android TV ou Google TV, mais sur un système d’exploitation maison baptisé « Smart TV by TP Vision ». Cela a l’avantage de profiter d’une interface plus fluide, moins chargée et sans publicité, tout en retrouvant les applications et plateformes de streaming essentielles. De plus, TP Vision est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant et il est possible de partager du contenu sur l’écran grâce au mode miroir.

