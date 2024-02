Amazon profite de la fin des soldes pour baisser le prix du nouveau Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G

Le marché des smartphones du milieu de gamme est très concurrentiel mais les nouveaux Redmi Note de Xiaomi ont probablement les moyens de se hisser au-dessus de la mêlée et de s'imposer comme les meilleures références de ce segment. C'est notamment le cas du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G que nous avons eu la chance de tester et qui est déjà soldé chez Amazon à 399 euros au lieu de 449,90 euros.

Commercialisé le mois dernier, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G pourrait devenir la prochaine référence des smartphones du milieu de gamme. Une chose est en tout cas certaine, la concurrence avec Samsung qui s’apprête à lancer ses nouveaux Galaxy A s’annonce rude sur ce segment déjà très compétitif ! Alors que les soldes d’hiver touchent bientôt à leur fin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s’affiche déjà en promotion chez Amazon où il profite d’une réduction de 50 euros dans sa version de 512 Go.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G en bref

Un écran AMOLED 1.5K rafraîchi à 120 Hz

Un Snapdragon 7s Gen 2 performant

Un très bon capteur principal de 200 Mpx

Une batterie de 5 100 mAh avec la recharge rapide de 67 W

Au lieu de 449,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Amazon.

Une recette qui s’affine avec le temps

Pas de grands changements cette année, même pour le haut du panier de cette nouvelle gamme de Xiaomi Redmi Note. On retrouve un smartphone aux bords plats et aux coins arrondis, fin et léger malgré sa grosse batterie, mais aussi robuste avec un Gorilla Glass Victus et une certification IP54. Xiaomi confirme une fois de plus qu’il maîtrise le sujet des écrans avec cette dalle AMOLED en définition 1.5K (2 712 x 1 220 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif s’élevant jusqu’à 120 Hz.

S’il faut citer un changement sur ce nouveau Redmi Note Pro, ce serait au niveau du bloc photo qui prend de la largeur pour accueillir des objectifs accompagnés d’une meilleure protection. On retrouve ici un capteur principal de 200 Mpx (f/1,65) avec stabilisateur optique OIS, un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). À l’avant, c’est un capteur frontal de 16 Mpx (f/2,4) qui est capable de prendre des selfies au rendu convaincant. Le capteur principal est de son côté très bon avec une colorimétrie toujours juste, l’ultra grand-angle et le mode nuit maîtrisent moins bien leur sujet et ne parlons pas du capteur macro toujours aussi inutile.

Le meilleur rapport performances/prix ?

Pour son Redmi Note 13 Pro 5G, Xiaomi a opté pour un SoC de Qualcomm qui le rend compatible avec la 5G comme son nom l’indique. Il s’agit du Snapdragon 7s Gen 2 couplé avec 12 Go de RAM LPDDR4X dans cette version de 512 Go. D’après nos benchmarks, ce smartphone est plus puissant que ses concurrents mais reste talonné par le Samsung Galaxy A34 sur certaines mesures. Il est surtout dépassé par le Google Pixel 7a en termes de performances graphiques. Lors de notre test, nous avons fait tourner Fortnite en qualité Épique jusqu’à 60 FPS, même si le frame rate descendait à 20 FPS dans les endroits plus denses.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G embarque une batterie de 5 100 mAh dont le constructeur chinois targue une autonomie de 15 jours en veille. Lors d’un usage mixte, ce smartphone peut tenir environ une journée et demie mais la batterie fond rapidement lorsqu’il est poussé dans ses retranchements. Xiaomi brille une fois de plus pour ce qui est de la recharge, elle est ici de 67 W et permet de recharger intégralement le Redmi Note 13 Pro 5G en 45 minutes. Pour récupérer 50 % de la batterie, il ne faut que 17 minutes !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G.

