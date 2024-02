LG S80QR : cette barre de son premium à moitié prix devient le meilleur deal de fin de soldes

Pour celles et ceux qui ont profité des soldes d'hiver pour s'offrir un TV 4K flambant neuf, il reste encore quelques heures pour profiter du meilleur deal sur les barres de son et ainsi transformer son salon et salle de cinéma personnelle. Chez Amazon, la LG S80QR voit son prix dégringoler de 999 euros à 499 euros chez Amazon, une véritable affaire !

LG est l’un des constructeurs qui rayonnent sur le marché des barres de son aux côtés de Samsung et la S80QR commercialisée il y a quasiment deux ans représente aujourd’hui encore le nec plus ultra de son catalogue. Au-delà de ses performances impeccables, ce qui nous intéresse le plus en cette fin de soldes d’hiver est son prix, et la LG S80QR est probablement la barre de son au meilleur rapport qualité-prix avec cette promotion de 50 % chez Amazon.

Ce qu’il faut retenir de la LG S80QR

Une barre de son en 5.1.3 avec une puissance de 620 W RMS

Une excellente qualité sonore avec une bonne spatialisation

Une restitution claire des dialogues

Une connectique à la pointe, mais limitée

Au lieu de 999 euros habituellement, la LG S80QR est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez Amazon.

Un pack complet, mais pas des plus simples à installer

La LG S80QR est livrée avec un lot d’équipements complets, nous avons là une barre de son, un caisson de basses sans fil et une paire d’enceintes arrière. S’il est aisé d’installer la barre et le caisson, c’est une autre paire de manches pour les enceintes puisqu’elles sont filaires. Elles n’ont pas besoin d’alimentation électrique pour fonctionner, seulement d’être branchées au boîtier déporté connecté en Bluetooth avec la barre de son, mais il peut être compliqué de disposer les enceintes de part et d’autre d’une pièce sans faire traîner les câbles par terre.

Côté connectique, autant la LG S80QR est à la pointe, autant elle est limitée. On ne trouve qu’une entrée et une sortie HDMI ARC/eARC avec une prise optique et un port USB-A. Toutefois, ses ports HDMI ont la norme 2.1 et supportent ainsi les signaux HDR10 et Dolby Vision ainsi que le VRR et l’ALLM pour les personnes qui souhaiteraient en avoir un usage gaming. En revanche, il est impossible de profiter d’un signal supérieur à 60 i/s. Pour la connectivité sans fil, on retrouve une compatibilité avec le Wi-Fi, le Bluetooth ainsi qu’à AirPlay 2 et au Chromecast.

Une restitution sonore qui effleure l’excellence

Avec un total de 11 haut-parleurs, la LG S80QR est configurée en 5.1.3 et délivre une puissance totale de 620 W RMS en comptant les enceintes arrière de 70 W RMS chacune. La barre de son à elle seule embarque trois haut-parleurs frontaux et trois autres verticaux. La restitution sonore est de haute volée, elle ne manque pas de puissance et fait profiter d’une large scène sonore alors qu’aucun haut-parleur n’est installé sur ses côtés. De plus, un de ses plafonniers est associé au canal central dédié aux voix, ce qui permet d’obtenir une restitution des dialogues impeccable.

Pour profiter de la spatialisation sonore, la LG S80QR est compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS:X. Les effets surround sont efficaces, notamment grâce aux enceintes arrière qui ne manquent pas de puissance. En revanche, il est plus compliqué de déceler les effets verticaux, les enceintes étant démunies d’un haut-parleur orienté vers le haut, seule la barre est capable de faire rebondir le son au plafond. Il n’empêche que la spatialisation est globalement de bonne qualité avec la scène sonore large et les effets surround 5.1.

