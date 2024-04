Le SSD Crucial P3 de 4 To, au format M.2, est de retour à un super prix

Dotés de très bonnes vitesses de transfert, les SSD NVMe sont capables d’apporter un boost d’endurance à votre PC. Le modèle Crucial P3 fait partie de ces références performantes et actuellement, sa version de 4 To est vendue à un super prix : seulement 199 euros sur Amazon.

Ceux qui ont un budget limité, mais qui souhaitent tout de même mettre la main sur un SSD doté d’excellentes vitesses de transfert, et surtout capable de donner un second souffle à son ordinateur, pourront se diriger vers les modèles proposés par Crucial. La marque est une référence sur le marché des SSD NVMe M.2 d’entrée de gamme avec ses modèles performants au tarif attractif. Aujourd’hui, c’est le P3 qui nous intéresse particulièrement avec ses débits élevés et son boost d’endurance offert par la technologie 3D NAND, mais aussi, et avant tout, pour le prix de sa version ultra-généreuse de 4 To.

Les points forts du SSD Crucial P3

Un format pratique

De bonnes vitesses de transfert (3 500 Mo/s en lecture, 3 000 Mo/s en écriture)

La technologie 3D NAND

Au lieu de 281,99 euros, qui était le prix le plus bas sur les 30 derniers jours, le SSD NVMe Crucial P3 de 4 To est désormais proposé à 199 euros sur Amazon.

Un SSD plus efficace

Aujourd’hui, il vaut mieux miser sur un SSD NVMe comme le Crucial P3 que sur un SSD classique au format 2,5 pouces qui se branche en SATA pour la simple et bonne raison que les SSD NVMe sont capables d’atteindre des débits largement supérieurs. Ainsi, ils permettent de réduire les temps de chargement, que ce soit pour charger un jeu ou encore exécuter un logiciel. Le transfert des fichiers se fera aussi très rapidement.

Comme les autres SSD NVMe, le SSD Crucial P3 (M.2) se présente sous la forme d’une petite carte à glisser sur la carte mère via un port PCI ou à intégrer dans un boîtier externe. Une fois installé, ce sont 4 To dont on pourra profiter pour stocker une grande quantité de logiciels, jeux et autres applications sans avoir à surveiller la capacité restante à tout bout de champ.

De grosses performances au rendez-vous

Concernant ses performances, le SSD Crucial P3 offre des vitesses de transfert confortables, à savoir 3 500 Mo/s en lecture et 3 000 Mo/s en écriture. Des débits qui permettent de lancer un système d’exploitation de façon rapide et de lancer des logiciels sans accroc. On peut aussi compter sur la technologie 3D NAND de Micron pour insuffler à notre PC un boost d’endurance, tout en consommant peu d’énergie.

Toutefois, si vous cherchez un SSD à intégrer à votre PS5, le Crucial P3 ne sera pas suffisamment puissant. Sony recommande en effet des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Vous devriez donc vous tourner vers le Crucial P5 Plus, par exemple, puisque sa vitesse de lecture s’élève à 6 600 Mo/s, ou encore le Crucial T500 avec ses débits de 7 300 Mo/s.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons pour pouvoir les comparer avec la solution de Crucial, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs SSD M.2 NVMe du moment pour votre PC.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.