Envie de vous faire un peu d’argent ce Week-end ? Boursobank a peut-être quelque chose pour vous

Boursobank est une banque en ligne très prisée pour ses prix compétitifs. Et pour séduire de plus en plus de clients, elle relance son évènement Pink Week-End permettant de bénéficier d'une prime allant jusqu'à 150 euros.

Envie de changer de banque ? Il y a en ce moment pas mal d’offre chez les grosses banques en ligne françaises. Vous pourriez donc être intéréssé par la nouvelle prime pouvant aller jusqu’à 150 euros actuellement proposée par BoursoBank à ses nouveaux clients.

Que propose Boursobank avec cette offre ?

Pas de frais de tenue de compte sous certaines conditions

Pas de frais de paiement à l’étranger

Une gestion autonome en ligne

Une application complète

Aujourd’hui seulement, BoursoBank propose une prime pouvant aller jusqu’à 150 euros à ses nouveaux clients, qui devront utiliser le code PINKV150.

Première banque 100 % en ligne en France

BoursoBank (anciennement Boursorama Banque) est la toute première banque en ligne française, et contrairement à ses concurrents, elle n’est pas issue d’une banque traditionnelle. Auparavant, elle était en effet une plateforme boursière pour les professionnels et les particuliers. Ce statut de première banque 100 % en ligne de France n’est évidemment pas la seule raison qui fait qu’on la recommande facilement : la gratuité de ses formules Freedom (pour les mineurs) et Welcome (une carte sans condition de revenus) est bien plus intéressante.

Boursobank propose également deux autres formules haut de gamme, à savoir Ultim et Metal, qui donnent accès à des paiements et retraits gratuits à l’étranger ou encore à des assurances premium. Elles sont gratuites, à condition d’utiliser la carte au moins une fois par mois. Quoiqu’il en soit, BoursoBank promet des tarifs vraiment moins chers que nombre de ses concurrents, ainsi qu’une vraie gratuité de services. Les cartes proposées sont, elles aussi, gratuites en fonction des revenus ou du montant de dépôt initial.

Ajoutons qu’en ouvrant un compte chez BoursoBank, vous pourrez aussi profiter d’une application ergonomique aux nombreuses fonctionnalités, qui vous permet d’ailleurs de gérer vos finances de manière autonome. De plus, l’application est compatible avec quasiment tous les services de paiement mobile : Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Paylib… Enfin, l’application dispose d’un catalogue de services complet (crédits à la consommation, prêts immobiliers…).

Comment profiter de l’offre de bienvenue ?

Avant toute chose, munissez-vous du RIB de votre banque actuelle, d’une photocopie de votre papier d’identité ainsi que d’un selfie. Ensuite, vous pourrez remplir le questionnaire présent sur l’application avec vos informations personnelles. Pas de panique, la manœuvre est rapide. Le code promo PINKV150 sera aussi demandé.

Une fois ces étapes franchies, une prime de 70 euros pourra vous être versée uniquement le jour de l’ouverture effective d’un compte bancaire chez BoursoBank. La somme sera créditée dessus. Puis une somme supplémentaire de 80 euros sera offerte pour la commande d’une carte bancaire Welcome ou Ultim après avoir ouvert le compte chez BoursoBank. Notez qu’il est aussi possible, à la place des 80 euros offerts, de bénéficier de la gratuité des huit premières cotisations pour la souscription de l’offre Metal (soit 79,20 euros), l’offre premium de BoursoBank avec carte en métal durable, paiements et retraits gratuits et illimités (sous réserve de plafond disponible et d’un solde suffisant) ou encore des plafonds plus élevés.

