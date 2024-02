Cet écran PC de 27 pouces (QHD, 155 Hz) est le super deal du jour côté gaming

Envie d’un nouvel écran PC gaming pour remplacer une dalle obsolète ? L’AOC Q27G2E est un modèle sur lequel on peut s’arrêter quelques instants, surtout avec un rapport qualité-prix pareil. Définition QHD, taux de rafraîchissement de 155 Hz et Adaptive Sync sont au programme, le tout pour 189,99 euros chez Cdiscount au lieu de 229,99 euros.

Avis aux personnes qui n’ont pas eu le temps de profiter des soldes d’hiver pour renouveler leur setup de gamer : certains marchands continuent d’appliquer des promotions et on peut facilement trouver son bonheur à prix réduit. Par exemple, cet écran PC de 27 pouces signé AOC en définition QHD et avec un taux de rafraîchissement élevé est proposé à un excellent rapport qualité-prix chez Cdiscount où il profite d’une réduction de 17 %.

L’AOC Q27G2E en quelques points

Une dalle VA de 27 pouces en QHD

Un taux de rafraîchissement de 155 Hz

VESA Adaptive Sync et AMD FreeSync Premium

Au lieu de 229,99 euros habituellement, l’AOC Q27G2E est maintenant disponible en promotion à 189,99 euros chez Cdiscount.

Une dalle VA bien calibrée pour le gaming

Pour moins de 190 euros, il est bel et bien possible de s’offrir un moniteur gaming de 27 pouces avec un bon rendu d’image et un affichage fluide. L’AOC Q27G2E est fabriqué autour d’une dalle VA qui offre des angles de vision ouverts ainsi qu’un bon rapport de contraste de 3 000 : 1 et des couleurs vives. D’autant plus qu’il profite d’une définition en QHD (2 560 x 1 440 pixels), en revanche, ce moniteur se contente du minimum syndical en matière de luminosité, celle-ci s’élève à 250 cd/m².

Hormis les éléments rouges qui lui donnent un style résolument gaming, le châssis fait dans la sobriété, autant concernant la connectique que l’ergonomie. L’écran est uniquement inclinable d’avant en arrière, il n’est pas possible de le pivoter ou de régler le pied en hauteur. Il est toutefois compatible avec la norme VESA 100 × 100 mm afin de l’accrocher à un mur ou à un support d’écran. Pour la connectique, il faut se contenter de deux ports HDMI 2.0 et d’un DisplayPort 1.2.

Un haut taux de rafraîchissement allié au VRR

En plus d’une belle qualité d’affichage, l’AOC Q27G2E propose un excellent taux de rafraîchissement de 155 Hz afin profiter de l’ultra-fluidité pour les prochaines sessions gaming de cet hiver. C’est particulièrement indiqué pour les jeux avec lesquels l’action a tendance à aller à cent à l’heure, où il faut se montrer particulièrement réactif comme les FPS ou les MOBA. Le constructeur taïwanais annonce également un temps de réponse d’une milliseconde pour que l’affichage ne souffre d’aucun retard en plein jeu.

Pour en rajouter sur le côté réactivité, un input lag très bas est aussi de la partie. Enfin, l’AOC Q27G2E est compatible avec les standards VESA Adaptive Sync et AMD FreeSync Premium. Ces technologies synchronisent la fréquence d’affichage du moniteur PC avec le frame rate de la carte graphique afin d’obtenir une image sans déchirure, saccade ou effet de flou. On dispose ainsi de toutes les technologies nécessaires pour profiter d’une image parfaitement fluide.

