Decathlon retire 500 € à son Btwin LD 920 E avec boîte auto, un VAE noté 9/10 dans nos colonnes

Le vélo électrique Btwin LD 920 E de Decathlon est un modèle hyper réussi et parfaitement adapté à la ville. Son moteur associé à une boîte automatique est l'un de ses grands points forts. On le trouve aujourd'hui à 2 499 euros au lieu de 2 999 euros.

Le vélo électrique Btwin LD 920 E de Decathlon renferme quelque chose que bien d’autres VAE n’ont pas la prétention d’avoir : un moteur associé à une boîte automatique, qui nous évite de devoir changer manuellement de vitesse. C’est simple : sa réactivité se montre exemplaire, et l’expérience de conduite en ville grandement facilitée (et bien plus agréable). Bref, ce VAE nous a tellement plu qu’on lui a accordé la note de 9/10 au terme de notre test. Et, aujourd’hui, on le trouve avec 500 euros de réduction.

Les points forts du VAE Btwin LD 920 E

Son moteur et sa boîte de vitesses automatique

Son comportement électrique exemplaire

Sa bonne autonomie

Habituellement affiché à 2 999 euros en neuf, le vélo électrique Btwin LD 920 E est actuellement en promotion à 2 499 euros sur le site de Decathlon. Par ailleurs, n’oubliez pas que vous avez droit à des aides de l’État pour réduire la facture.

Un VAE bien équipé et un petit bijou technique

Le vélo électrique LD 920 E de Decathlon est un modèle urbain plutôt imposant avec sa batterie intégrée dans le cadre. Ce cadre est d’ailleurs fermé, donc plus difficile à enjamber qu’un cadre ouvert, mais cette conception permet d’apporter plus de solidité à l’ensemble. Notez par ailleurs que ce VAE n’est pas très léger puisqu’il pèse tout de même un bon 26,5 kg. Autrement, il se montre très bien équipé, avec une foule d’accessoires bien pratiques comme un porte-bagages arrière qui supporte 27 kg, un phare avant très efficace, un garde-boue tubulaire bien enveloppant, une béquille stable ou encore un bloqueur de roue arrière. Le tout est complété par un écran moderne, grand et coloré qui apporte une expérience de navigation pertinente à ce VAE connecté.

Mais le composant qui nous a particulièrement marqué se trouve non pas en surface, mais dans les entrailles du VAE. Ce dernier embarque en effet un moteur Owuru associé à une boîte automatique, qui offre tout simplement une conduite réactive et grisante : concrètement, ce moteur nous évite de devoir changer manuellement de vitesse, puisque le système CVT (transmission à variation continue) s’en occupe lui-même et s’adaptera à l’allure, l’effort et le type de terrain pour proposer le régime idéal.

Un bon freinage rassurant

Ce moteur délivre par ailleurs un couple de 65 Nm, de quoi profiter d’une belle puissance pour atteindre rapidement les 25 km/h. Notons aussi qu’il est possible de gérer son Round Per Minute (RPM), soit le nombre de tours du pédalier effectué en une minute, à régler pour affiner la résistance du pédalage. En somme, le VAE se débrouille très bien en ville, y compris sur les côtes. Sachez tout de même que ce vélo est exclusivement réservé à un usage en ville, puisque ses pneus de 28 pouces Vittoria Randonneur et sa petite suspension avant ne lui permettent pas de circuler sur des terrains plus champêtres et moins stables. D’ailleurs, sa suspension de 30 mm de débattement ne parvient pas à gommer toutes les aspérités de la route.

Côté freinage, le LD 920 E est très rassurant avec ses freins à disque hydrauliques qui se comportent très bien sur sol sec, mais moins sur sol mouillé. L’autonomie n’est pas en reste avec une distance parcourue de 60 km avant que le vélo ne tombe en rade. Un résultat très honorable. Notez que Decathlon bride progressivement l’assistance du vélo lorsque sa batterie (facile à extraire !) passe sous les 20 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Decathlon LD 920 E.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

