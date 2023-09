Noté 9/10, ce fleuron des vélos cargos électriques est à prix réduit chez Decathlon

Les vélos cargos électriques sont de plus en plus prisés par les familles avec de jeunes enfants, il était donc logique que Decathlon se lance à l'assaut de ce marché. Le distributeur français y fait donc une entrée fracassante avec ce longtail, un vélo à l'arrière allongé, vendu à un prix en-dessous de la moyenne du marché. De plus, ce Longtail R500Elec profite actuellement d'une réduction de 200 euros, sans compter les aides de l'État.

Depuis quelques années, la mobilité urbaine se développe de plus en plus vers l’électrique : voitures, vélos, trottinettes, tout y passe, plusieurs enseignes y voyant un marché avec d’importants revenus. C’est le cas de Decathlon qui s’est récemment lancé dans les vélos cargos électriques en commercialisant le Longtail R500Elec à un prix défiant toute concurrence. Vendu sous les 3000 euros, il profite en ce moment d’une réduction de 200 euros chez son constructeur.

Pourquoi on recommande le Decathlon Longtail R500Elec

Un vélo cargo électrique aux équipements qualitatifs

Le couple moteur-transmission dynamique

Une autonomie très correcte

Au lieu de 2899 euros habituellement, le Decathlon Longtail R500Elec est maintenant disponible en promotion à 2699 euros chez Decathlon. Et ce, sans compter les aides que l’État ou votre collectivité territoriale peut vous allouer pour l’achat d’un véhicule électrique.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Decathlon Longtail R500Elec. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Decathlon Longtail R500Elec au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Un vélo allongé pour les jeunes parents

Le R500Elec est un vélo cargo de type longtail, ce qui veut dire que la structure arrière est allongée afin de transporter un deuxième passager, des enfants ou de la marchandise, ce qui en fait un vélo familial. Et pour ce qui est d’être long, le Longtail R500Elec dépasse d’une tête ses concurrents avec ses 2,20 mètres de longueur, mais ce qu’il gagne en place, il le perd en praticité, surtout lorsqu’il s’agit de se garer. La qualité de fabrication et la robustesse sont très correctes à ce prix, mais un effort sur la gestion des câbles n’aurait pas été de trop.

Pour un vélo à 2899 euros, le Longtail R500Elec propose un lot d’équipements complet : carter de chaîne, garde-boues recouvrants, béquille centrale en aluminium, pare-jupe arrière, feux Spanninga, et un cadenas sur la roue avant. Notons également la présence d’une selle avec poignées et d’une fourche Suntour qui permet d’allier confort et dynamisme pendant la conduite. Enfin, le R500Elec n’est pas un vélo connecté, il se contente d’un écran affichant la vitesse, la distance parcourue ou encore l’autonomie restante.

Une conduite dynamique et maîtrisée

L’assistance électrique est vraiment la bonne surprise de ce longtail. Le R500Elec embarque un moteur de 250 W qui délivre 48 V pour un couple de 58 Nm, ce qui en fait un véhicule particulièrement dynamique. Dès le premier coup de pédale, l’assistance s’active et s’échelonne sur trois niveaux, le niveau 3 étant le plus puissant. Globalement, le Longtail R500Elec est stable et agréable à conduire, et ce malgré ses dimensions dantesques. Pour le freinage, Decathlon a opté ici pour des disques hydrauliques, aussi efficaces et sécurisants pour le conducteur et ses passagers.

Enfin, le Longtail R500Elec intègre une batterie amovible de 672 Wh que nous avons eu du mal à insérer et à retirer durant notre test. Le constructeur annonce une autonomie de 90 km en mode éco, dans la pratique, nous avons parcouru quasiment 60 km avec le niveau 2 de l’assistance, ce qui est confortable pour un usage urbain. Il ne faut pas oublier que cette donnée est variable et dépend de certains facteurs comme l’humidité et le poids supporté. De plus, la puissance de l’assistance est réduite vers 30 à 40 % d’autonomie, rendant le niveau 3 tout simplement inutilisable. Pour une recharge complète de la batterie, il faut compter 4h40.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Decathlon Longtail R500Elec.

Afin de comparer le Decathlon Longtail R500Elec avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.