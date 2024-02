Ce vélo électrique Décathlon est presque 500 € moins cher avec cette offre en reconditionné

En plus de son rôle dans la distribution d'équipements sportifs, Decathlon brille avec sa casquette de constructeur de vélos électriques. L'enseigne propose des montures diverses et variées pour tous les budgets. Par exemple, l'Elops 920E Connect, un vélo électrique urbain situé dans le haut de gamme et vendu pour 1 999 euros en neuf. Chez Upway, ce prix descend à 1 549 euros pour un modèle en reconditionné.

Il faut souvent compter dans les 2 000 euros pour un très bon vélo électrique, voire plus s’il s’agit d’une monture sportive. Si cela paraît peu accessible pour certaines personnes, il existe plusieurs astuces pour faire baisser la facture. On peut d’une part recevoir des aides de l’État pour l’achat de ce type de véhicule, leur montant dépendant de votre situation fiscale. D’autre part, on peut jeter son dévolu sur un modèle en reconditionné, tel que ce vélo Decathlon Btwin Elops 920E Connect qui est moins cher de 23 % qu’un modèle neuf.

Le Decathlon Btwin Elops 920E Connect en résumé

Un cadre hollandais facile à enfourcher

Un moteur de 250 W avec un couple de 50 Nm

Une autonomie maximale de 90 km

La connectivité en plus

Au lieu d’un prix de 1 999 euros en neuf, le Decathlon Btwin Elops 920E Connect est maintenant disponible en reconditionné à 1 549 euros chez Upway. De plus, il est possible de profiter des aides de l’État pour alléger encore plus la facture.

Le haut de gamme du vélo électrique urbain

La gamme Elops regroupe les vélos électriques urbains de Decathlon, conçus pour les trajets quotidiens comme aller au travail ou faire ses courses. Ce qui se distingue assez bien avec le cadre de style hollandais de l’Elops 920E Connect permettant de l’enfourcher aisément et de conduire confortablement et le dos bien droit. Malgré son allure simpliste, la bête pèse tout de même 26 kg, un détail est à prendre en compte, surtout si l’on prévoit de partir en voyage avec. De taille S, ce modèle en reconditionné convient aux personnes mesurant entre 1,65 m et 1,80 m.

En plus d’un porte-bagages arrière, le Btwin Elops 920E Connect intègre des pneus de 28 pouces, des freins à disques hydrauliques, une fourche rigide ainsi qu’un éclairage et une béquille intégrés. Évidemment, la fourche rigide est mieux adaptée à une conduite urbaine, mais le fait qu’elle n’absorbe pas les chocs se fait bien sentir sur les routes pavées ou abîmées. De manière générale, ce vélo électrique profite de belles finitions et a une belle allure malgré la batterie sous le porte-bagages et le moteur dans le pédalier qui ne manquent pas de se faire remarquer.

Une formule perfectible pour cette gamme

Le Btwin Elops 920E Connect est certes un vélo électrique haut de gamme, mais la formule proposée est un peu trop classique pour cette tranche de prix. Son moteur Brose Drive C délivre une assistance électrique jusqu’à 25 km/h et un couple de 50 Nm, ce qui permet d’atteindre sa vitesse maximale en quelques coups de pédale. Mais la transmission Shimano Nexus 7 à sept vitesses est particulière. Passer d’une vitesse à l’autre requiert de s’arrêter de pédaler, de plus, l’assistance électrique se coupe d’elle-même lors de ces passages. Cela peut déstabiliser au départ et demander un temps d’adaptation.

Enfin, Decathlon affuble ce vélo haut de gamme d’une batterie de 418 Wh, elle est d’origine dans ce modèle en reconditionné et n’a été utilisée que sur une distance de 35 km. Decathlon communique une autonomie minimale de 50 km, ce qui correspond à la distance pouvant être atteinte avec le niveau d’assistance maximal. En mode Éco et dans des conditions de conduite optimales, on peut aller jusqu’à une autonomie de 90 km. En revanche, la recharge est longue avec un temps d’attente de 6 heures pour refaire le plein. Il est également doté de connectivité Wi-Fi et Bluetooth pour la fonction antivol et la localisation.

