Jabra Elite 4 : ces écouteurs sans fil à moitié prix sont une affaire en or lors des French Days

Avec les French Days, il est bel et bien possible de mettre la main sur une très bonne paire d'écouteurs sans fil avec moins de 50 euros en poche ! Les Jabra Elite 4 sont des true wireless à un excellent rapport qualité-prix et reprenant l'essentiel des caractéristiques des Elite 4 Active comme le codec aptX et la réduction de bruit active. Chez Amazon, ils sont disponibles à seulement 49,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Après des Jabra Elite 4 Active plus orientés vers une utilisation sportive, le constructeur danois a conçu dans la même gamme les Jabra Elite 4. Ce sont parmi les écouteurs sans fil les plus abordables de Jabra, mais ils ne manquent pas d’arguments, bien au contraire. Entre une fiche technique complète (ANC, Bluetooth multipoint, conception légère et confortable) et un prix de lancement inférieur à 100 euros, ils se laissent acheter facilement, et encore plus pendant les French Days durant lesquels ils sont proposés à moitié prix sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir des Jabra Elite 4

Des écouteurs confortables et ergonomiques

Avec ANC et une bonne isolation passive

Compatibles avec le codec aptX et le Bluetooth multipoint

Une scène large et profonde avec une bonne dynamique

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Jabra Elite 4 sont maintenant disponibles en promotion à 49,99 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Des écouteurs moins orientés sport mais confortables

Les Jabra Elite 4 sont un remake plus abordable de leur cousin, les Elite 4 Active, et si leur fiche technique en est un copié-collé quasi-parfait, ils se distinguent d’abord par le design. Les Jabra Elite 4 n’arborent pas de revêtement mat qui leur permettrait de mieux accrocher à l’oreille, mais cela ne les empêche pas de bien tenir en place. De plus, quand bien même ils sont moins orientés vers un usage sportif, ils profitent d’une certification IP55 grâce à laquelle ils résistent à la pluie, aux éclaboussures et à la transpiration.

Ces écouteurs sans fil ont également le mérite d’être ergonomiques, ils ne proposent pas de contrôles tactiles mais uniquement des boutons physiques, l’écouteur droit étant dédié au contrôle de la musique et le gauche aux fonctions proposées comme la réduction de bruit active ou l’assistant vocal. Pour ce qui est de l’autonomie, Jabra avance une durée de 5h30 par charge avec l’ANC activée et un total de 22 heures avec les charges du boîtier. Des chiffres corroborés par notre test.

ANC, multipoint et aptX à petit prix !

Les Jabra Elite 4 sont équipés de transducteurs dynamiques de 6 mm capables d’une belle mise en avant des médiums et d’une certaine précision dans les aigus avec une scène sonore large et profonde ainsi qu’une excellente plage dynamique. En revanche, les basses manquent de présence et ça se ressent à l’écoute, heureusement, il est possible de pallier à cela grâce à un égaliseur disponible sur l’application Jabra Sound+. Cet égaliseur présente cinq bandes à configurer manuellement et propose aussi six presets avec possibilité d’en enregistrer de nouveaux.

Comme la plupart des écouteurs Jabra, les Elite 4 sont compatibles avec le codec audio SBC mais aussi le codec aptX de Qualcomm capable de proposer une qualité audio sans perte, mais surtout à faible latence. Mieux encore, les Jabra Elite 4 sont compatibles avec le Bluetooth multipoint. Enfin, ils proposent la réduction de bruit active avec deux micros par écouteur ainsi qu’un mode transparence, mais ceux-ci sont de qualité passable seulement. Pour dire les choses plus clairement, l’isolation passive, très bonne soit dit en passant, présente plus d’intérêt.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Jabra Elite 4.

