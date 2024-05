Pour courir comme un pro, ce capteur de foulée Garmin s’affiche à -43 % sur Amazon

En plus des montres connectées sportives, Garmin propose aussi quelques accessoires pour améliorer ses performances sportives et parmi eux, nous avons le Garmin Running Dynamics Pod, un capteur de foulée. Lancé à 69,99 euros, il est actuellement en promotion à seulement 39,99 euros chez Amazon.

C’est probablement le plus petit accessoire de sport que nous ayons vus jusque-là. Le Garmin Running Dynamics Pod est un capteur de foulée qui analyse certains métriques quant à notre façon de courir. Cela peut aller de la cadence de la course à la longueur de la foulée en passant par le temps de contact du pied au sol. S’il paraît facultatif au premier abord, cet accessoire pourrait être indispensable pour les coureurs confirmés et professionnels. En ce moment, le Garmin Running Dynamics Pod affiche une réduction de 43 % chez Amazon.

Le Garmin Running Dynamics Pod, qu’est-ce ?

Un pod discret, léger et facilement clipsable

Propose une analyse de 6 métriques de course

Une énorme autonomie avec une pile bouton

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Garmin Running Dynamics Pod est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Amazon.

Un petit pod pour s’entraîner comme les pros

On peut faire difficilement plus discret que le Garmin Running Dynamics Pod, ce capteur logé dans une coquille en silicone ne mesure que 3,7 cm avec cette dernière et ne pèse que 12 grammes. En plus d’être léger et compact, la pile bouton qui l’alimente peut tenir une année à raison d’une heure d’utilisation quotidienne. Pour utiliser le capteur de foulée, il suffit de l’associer à une montre connectée Garmin ou en Bluetooth à un smartphone via l’application Garmin Connect. On le clipse ensuite à sa ceinture, bien au milieu du dos pour un suivi plus précis, et c’est parti !

Le Garmin Running Dynamics Pod est capable de mesurer six métriques grâce à son accéléromètre intégré et les mouvements du buste : la cadence avec le nombre de pas par minute, l’équilibre avec le temps de contact au sol moyen pour chaque pied, la longueur des foulées, l’oscillation verticale qui correspond au rebond du corps à chaque foulée, le ratio oscillation verticale/longueur de la foulée et le temps de contact du pied au sol à chaque pas. Ces mesures permettent de comprendre la façon de courir et de déduire ce qui peut être amélioré pour de meilleures performances.

Plus besoin de ceinture cardio

L’un des premiers avantages du Garmin Running Dynamics Pod, c’est de pouvoir se passer d’une certaine ceinture cardio du même constructeur, la HMR-Run, et ce à condition de l’utiliser avec une montre connectée. Entre les deux appareils, la marge entre les valeurs mesurées reste faible. En revanche, encore peu de montres connectées sont aussi précises que les ceintures cardio concernant le suivi de la fréquence cardiaque, cela reste l’apanage des modèles haut de gamme comme la Fenix 7 Pro ou l’Epix Pro (Gen 2).

Le Garmin Running Dynamics Pod est un accessoire intéressant qui pourrait convaincre plus d’un accroc au jogging et même des coureurs confirmés, voire professionnels, grâce à des mesures pouvant leur être indispensables dans un cadre sportif ou bien même scientifique. En revanche, ce capteur de foulée pourrait manquer d’intérêt pour les amateurs qui ne verraient pas l’utilité de connaître plus en détails leur oscillation verticale ou la longueur de leurs foulées.

Envie d’utiliser le Garmin Running Dynamics Pod avec une montre connectée sportive ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées Garmin du moment.