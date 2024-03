Jabra Elite 4 : de bons écouteurs vraiment pas chers lors des ventes flash d’Amazon

Même avec moins de 100 euros en poche, il est possible de mettre la main sur une bonne paire d'écouteurs sans fil. C'est ce que prouvent les Jabra Elite 4 : aptX, réduction de bruit active, Bluetooth multipoint, confort et bonnes performances sonores, ils ne s'interdisent rien et affichent en conséquence l'un des meilleurs rapport qualité-prix du marché. Pendant les ventes flash du printemps d'Amazon, ils sont disponibles à seulement 59 euros au lieu de 99 euros.

Quand bien même nous leur avons attribué la note de 8/10 dans un test, les Jabra Elite 4 sont des écouteurs sans fil qui n’ont rien d’innovant ou d’extraordinaire. En revanche, leur rapport qualité-prix est tout simplement excellent. Pour un prix de lancement de 100 euros, nous avons des true wireless confortables, ergonomique, dotés de la réduction de bruit active et du Bluetooth multipoint. Difficile de faire la fine bouche, d’autant plus qu’ils profitent en plus d’une réduction de 40 % lors des ventes flash du printemps d’Amazon.

Les atouts des Jabra Elite 4

Un son riche avec une scène sonore profonde

Une bonne isolation passive

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 99 euros habituellement, les Jabra Elite 4 sont maintenant disponibles en promotion à 59 euros chez Amazon.

Des écouteurs sans fil confortables et ergonomiques

Avec l’une de ses dernières paires d’écouteurs sans fil, Jabra reste dans la cohérence avec ce design classique sans tige vu et revu au fil des modèles. En format intra-auriculaire, ils se logent directement dans le pavillon de l’oreille. Ainsi, ils tiennent bien en place et avec leur certification IP55, ils sont indiqués pour un usage sportif puisqu’ils résistent à la pluie et à la transpiration. En revanche, il vaut mieux les éloigner de la piscine. Une immersion, même à faible profondeur, pourrait leur être fatale.

Fidèles au savoir-faire du constructeur danois, les Jabra Elite 4 ne proposent pas de surface tactile mais uniquement des boutons physiques. Ceux de l’écouteur droit sont consacrés à la gestion de la musique et ceux de gauche aux fonctionnalités telles que la réduction de bruit et l’assistant vocal. Du côté de l’autonomie, Jabra avance des chiffres corrects que nous avons pu confirmer lors de notre test. Les écouteurs durent 5h30 sur une charge avec l’ANC et 7 heures sans. Le boîtier permet d’obtenir jusqu’à trois charges supplémentaires.

Un rapport performances/prix efficace !

Les Jabra Elite 4 comptent sur des transducteurs de 6 mm pour la partie sonore et sont compatibles avec le codec Bluetooth SBC et l’aptX de Qualcomm. Malgré des basses en retrait par défaut, ces écouteurs mettent bien en avant les médiums et affichent un pic à 10 kHz dans les aigus afin de leur assurer une certaine précision. Rien de dramatique, surtout que les Jabra Elite 4 compensent avec une scène sonore large et profonde et une plage dynamique précise et réactive. De plus, un égaliseur et des presets sont proposés sur l’application de Jabra.

Le réel intérêt des Jabra Elite 4 est la multitude de fonctionnalités pour un prix aussi réduit. En plus de la compatibilité avec le codec aptX et le Bluetooth multipoint qui permet de se connecter en simultané à plusieurs sources audio, ces écouteurs sans fil embarquent la réduction de bruit active. Toutefois, c’est l’isolation passive qui s’avère être plus intéressante puisqu’elle parvient très bien à filtrer les bruits sourds et continus sans avoir à recourir à l’ANC. Un mode transparence est également proposé mais le rendu manque de naturel et est même trop étouffé dans les basses fréquences.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Jabra Elite 4.

