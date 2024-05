Apple a une solution pour ne plus être malade en voiture quand vous utilisez votre smartphone

Apple s'attaque au mal des transports avec une nouvelle fonctionnalité pour iPhone et iPad.

Beaucoup de gens se sentent mal en voiture lorsqu’ils lisent ou utilisent un appareil mobile. Ça vous arrive ? Moi non, mais plein de mes potes, oui, surtout quand je conduis. Apple veut aider ceux qui en souffrent avec iOS 18 et une nouvelle fonctionnalité appelée Vehicle Motion Cues.

Cette nouveauté sera intégrée aux iPhone et iPad pour réduire les vertiges et les nausées (et ça fait partie de plusieurs autres annonces que l’on évoque ici). Apple décrit cette fonctionnalité comme une expérience utilisant les capteurs des appareils pour afficher des points animés sur les bords de l’écran. Ces points se déplacent en fonction des mouvements de la voiture pour aider les utilisateurs à mieux synchroniser ce qu’ils voient et ce qu’ils ressentent.

Comment ça marche ?

Vehicle Motion Cues semble simple, mais repose sur une technologie avancée. Les capteurs des appareils détectent les mouvements de la voiture et ajustent les animations en conséquence. Quand on active cette fonctionnalité, des points apparaissent et bougent en cohérence avec les déplacements du véhicule.

On peut activer cette option manuellement via le centre de contrôle ou laisser l’appareil la déclencher automatiquement en détectant le mouvement d’une voiture.

Même si la fonctionnalité n’est pas encore officiellement confirmée comme faisant partie d’iOS 18 (avec la WWDC mi-juin), les indications données par Apple laissent peu de doute. On peut donc s’attendre à voir cette nouveauté sur nos appareils plus tard cette année.