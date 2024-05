Pourquoi Apple ajoute de l’eye tracking à l’iPhone et l’iPad

Apple a dévoilé plusieurs fonctions qui seront proposées avec iOS 18 et iPadOS 18. Parmi elles, l'arrivée de l'eye tracking sur iPhone et iPad.

Apple continue d’être le champion pour cultiver son écosystème. Cela passe par l’intégration ou la réutilisation de technologies d’un produit à l’autre. Alors quand on lit qu’Apple va intégrer un suivi des yeux dans ses iPhone et iPad, seulement quelques mois après le lancement de l’Apple Vision Pro, difficile de ne pas faire le lien.

Les premières fonctions d’iOS 18

Apple a en fait dévoilé plusieurs nouvelles fonctions d’accessibilité qui seront proposées avec iOS 18 et iPadOS 18 à la fin de l’année. Parmi elles, la plus impressionnante semble être la capacité de l’iPhone et de l’iPad à faire un suivi du regard grâce à l’IA.

Il s’agit de pouvoir naviguer dans le système avec seulement son regard, une fonction conçue pour les personnes avec des handicaps physiques. Apple précise que cette fonction basée sur l’IA est calculée en local uniquement. Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire et les données du regard ne sont pas partagées avec la firme.

Apple a également annoncé Music Haptics, qui va permettre de faire vibrer le moteur de l’iPhone en synchronisation avec la musique jouée pour la faire ressentir aux personnes avec des difficultés auditives.

Avec les raccourcis vocaux, il sera possible de programmer son iPhone pour réaliser des actions automatiquement à l’aide d’une commande vocale avec Siri.

Enfin une fonction devrait permettre à l’iPhone de détecter quand il est utilisé dans un véhicule en mouvement. Ici l’objectif sera de compenser le mouvement pour éviter de donner le mal des transports grâce à de petits points noirs animés sur les bords de l’écran.

De bonnes idées qui devraient rendre l’iPhone et l’iPad plus pratiques à utiliser pour un plus grand monde.