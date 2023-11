Les Jabra Elite 4 Active et cet accessoire de running sont en promotion dans un pack sportif

Que l'on soit un coureur du dimanche ou à un niveau confirmé, on peut apprécier se dépenser en musique mais surtout avoir une bouteille d'eau toujours à portée de main. C'est pour le confort des sportifs que la Fnac et Darty proposent ce pack Jabra avec les écouteurs sans fil Elite 4 Active et une ceinture de running pour y ranger ses affaires. Il est actuellement en promotion à 79,99 euros au lieu de 129,99 euros.

Après une flopée d’écouteurs sportifs haut de gamme, Jabra a dû faire face à une concurrence de plus en plus acharnée sur le marché des true wireless et proposer une gamme Active plus accessible mais avec quelques compromis. Pour un prix de départ de 120 euros, ces écouteurs se targuent d’une fiche technique complète et proposent même la réduction de bruit active. Dans ce pack sportif avec une ceinture de running avec bandes réfléchissantes et poche pour une bouteille d’eau, il est possible de les obtenir avec 50 euros de réduction.

Les Jabra Elite 4 Active en quelques points

Des écouteurs confortables, légers et certifiés IP57

Une restitution sonore chaleureuse

Une ANC convenable

Une autonomie totale de 28 heures

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le pack Jabra comprenant les Elite 4 Active et une ceinture running est maintenant disponible en promotion à 79,99 euros chez la Fnac et Darty.

Des écouteurs sportifs qui ont un air de déjà-vu

Les Jabra Elite 4 Active ont un air de déjà-vu puisque le constructeur danois adopte pour le boîtier ce même format classique que l’on retrouve avec les autres modèles de son catalogue tels que les Elite 3 et les Elite 7 Pro. Les écouteurs intra-auriculaires revêtent également une apparence classique mais ont le mérite d’être légers avec un poids de 5 grammes chacun et confortables avec les différentes tailles des embouts en silicone afin qu’ils puissent s’adapter aux oreilles de chacun.

Mais le plus important pour des écouteurs sportifs est qu’ils puissent tenir en place malgré les mouvements de tête brusques, et ils y parviennent puisqu’ils sont suffisamment compacts pour ne pas bouger d’un cil. Ils sont également certifiés IP57, c’est-à-dire qu’ils sont non seulement étanches à la poussière mais résistent aussi bien à l’immersion jusqu’à un mètre de profondeur, permettant de les utiliser pendant quelques longueurs à la piscine. Côté autonomie, le constructeur annonce une durée de 7 heures avec ANC et trois recharges supplémentaires avec le boîtier.

Le luxe de l’ANC pour moins de 100 euros

Malgré leur tarif, les Jabra Elite 4 Active se permettent d’embarquer la réduction de bruit active assurée par un total de quatre microphones, donc deux par micro. Certes, cette ANC n’est pas aussi perfectionnée que les modèles haut de gamme du constructeur danois, mais elle fait un bon travail et est en plus associée à l’isolation passive aussi de bonne facture grâce au format intra-auriculaire. On retrouve également un mode transparence qui, s’il manque de naturel, reste efficace à partir du moment où il permet d’entendre son environnement.

Du côté des performances audio, les Jabra Elite 4 Active sont dotés de transducteur de 6 mm et sont compatibles avec les codecs Bluetooth AAC et aptX, mais nulle trace du Bluetooth multipoint. Au niveau de la signature sonore, les Jabra Elite 4 Active mettent bien en avant les graves et les médiums mais les aigus sont en retrait hormis autour des 9 000 Hz où il y a un pic. Si la signature par défaut ne convient pas, il est toujours possible de la « personnaliser » sur l’application Jabra Sound+, mais celle-ci ne propose que cinq bandes d’égalisation prédéfinies.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Jabra Elite 4 Active.

