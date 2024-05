Il existe des écouteurs sans fil Harry Potter et vous pouvez les acheter

Vous êtes fan d'Harry Potter et de technologie ? Vous allez être ravi(e) d'apprendre que Xiaomi a lancé des écouteurs sans fil aux couleurs de la célèbre saga !

Xiaomi est un des plus gros challengers des AirPods d’Apple, ils ont une gamme hyper large d’écouteurs sans fil true wireless. Leur atout est évidemment le prix bas, mais pas seulement.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2024

Une édition Harry Potter

Et pour cette édition spéciale Harry Potter, la marque a mis les petits plats dans les grands. Les Redmi Buds 4 sont en effet présentés dans une boîte extérieure au design spécial, avec le logo de Poudlard et des coins qui transforment l’emballage en une sorte de coffre.

Mais ce n’est pas tout ! À l’intérieur de la boîte, tout est personnalisé et exclusif pour une expérience complète. Le manuel d’instructions est lui aussi aux couleurs d’Harry Potter, et la boîte comprend un étui spécial sur lequel est gravé le vif d’or, des écouteurs, un câble de chargement, une page d’autocollants et un tour de cou. Tout est pensé dans les moindres détails pour plonger les fans dans l’univers de la célèbre saga.

Mais venons-en aux écouteurs en eux-mêmes. Les Redmi Buds 4 sont entièrement personnalisés avec le thème de la saga, et leur étui de chargement est peint d’un bleu métallique spectaculaire avec le logo de l’école sérigraphié en or. Chacun des écouteurs profite également de ce ton bleuté et de la marque du seigneur des ténèbres.

Côté technique, les Redmi Buds 4 sont équipés de la suppression active du bruit, ce qui vous permettra de profiter pleinement de votre musique ou de vos appels dans les environnements bruyants. Ils sont également compatibles avec les appareils iPhone et Android, mais ne vous attendez pas à d’excellents écouteurs sans fil, ils sont corrects.

Ici, c’est surtout le prix qui est top : 53 euros seulement, alors qu’ils en valent 100 euros et que l’on ne les trouve pas officiellement en France. Notez que Xiaomi Redmi a également commercialisé un smartphone et une tablette Harry Potter.