Un vent de magie souffle sur le marché chinois des smartphones

Les éditions spéciales de smartphones sont très populaires en Chine, et Redmi ne fait pas exception. Redmi vient de dévoiler ses nouvelles éditions spéciales de smartphones et de tablettes aux couleurs de la célèbre école de sorcellerie Poudlard.

Les fans de la saga Harry Potter vont être ravis. Après l’édition limitée Dragon Ball de Realme, c’est au tour de Redmi de lancer ses appareils personnalisés aux couleurs de la célèbre école de sorcellerie Poudlard. Une manière originale pour les marques de séduire les consommateurs chinois, friands de ces éditions spéciales.

Le Redmi Pad Pro se pare d’un design enchanté. Son dos arbore fièrement le logo de Poudlard, avec l’inscription « Harry Potter » en dessous. La tablette utilise une nuance de bleu avec une police dorée, c’est réussi.

Mais ce n’est pas tout. Le Redmi Pad Pro est également accompagné d’un étui spécial, qui n’est autre qu’une réplique de la fameuse lettre d’admission à Poudlard. Le sceau de l’école est même apposé sur la coque. Vous savez, celle que Harry a reçue dans le premier tome de la saga.

Le design visuel du Redmi Turbo 3 est quant à lui plus complexe. Outre le logo de Poudlard et l’inscription « Harry Potter », on retrouve une baguette magique dans la partie supérieure du smartphone. Cette dernière semble lancer le sort Lumos, qui est également inscrit sur l’appareil.

Bien qu’il soit peu probable de les voir débarquer en France, on ne peut que saluer l’initiative de la marque de proposer des appareils personnalisés et originaux.

Une tendance très chinoise

Il n’y a pas de doute, les éditions spéciales de smartphones sont très populaires en Chine. Les marques l’ont bien compris et multiplient les collaborations pour séduire les consommateurs. On a ainsi pu voir des versions des Redmagic 7, 7 Pro, 8 Pro Plus et 8S Pro Plus aux couleurs de Transformers, pour le plus grand bonheur des fans de la saga.

Le OnePlus 12R a également eu droit à sa propre édition spéciale, en collaboration avec le jeu vidéo Genshin Impact.

Une tendance moins répandue en Europe

En France, les éditions spéciales de smartphones sont plus rares. On se souvient tout de même de certains modèles qui ont marqué les esprits, comme les Galaxy Note 10+ en édition Star Wars, qui avaient séduit les fans de la saga intergalactique.

Plus récemment, c’est le Galaxy Z Flip qui a eu droit à sa propre édition spéciale, en collaboration avec la franchise Pokémon. Mais ces exemples restent relativement isolés, et les éditions spéciales de smartphones sont loin d’être aussi populaires en France qu’en Chine.

Pourquoi une telle différence ?

Il est difficile de dire avec certitude pourquoi les éditions spéciales de smartphones sont plus populaires en Chine qu’en France. On peut toutefois avancer quelques hypothèses.

Tout d’abord, la culture chinoise accorde une grande importance aux objets de collection et aux éditions limitées. Les consommateurs chinois sont donc plus enclins à acheter des appareils personnalisés.

Enfin, la concurrence sur le marché chinois des smartphones est particulièrement féroce, et les marques doivent redoubler d’efforts pour se démarquer et séduire les consommateurs. Les éditions spéciales sont donc un moyen efficace de se différencier de la concurrence.