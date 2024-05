Denon PerL Pro : ces écouteurs premium notés 9/10 baissent de près de 40 % grâce aux French Days

Discret sur le marché des écouteurs sans fil à l'instar d'un certain Audio-Technica, Denon n'en est pas moins un expert des équipements audio dont le savoir-faire n'est pas à sous-estimer. Le constructeur nippon l'a récemment prouvé avec ses Denon PerL Pro, ses écouteurs sans fil les plus premium et qui nous ont pas mal bluffés, au point où nous leur avons attribué la note de 9/10. Il est possible de les avoir pour 217,19 euros au lieu de 349 euros pendant les French Days.

Les French Days prendront officiellement fin demain soir, le 7 mai, à minuit, ce qui veut dire qu’il reste encore quelques heures pour profiter des meilleures promotions sur les derniers smartphones, TV 4K ou écouteurs sans fil comme ces Denon PerL Pro lancés à un tarif particulièrement élevé. Il n’y a pas meilleur moment pour s’offrir ces écouteurs notés 9/10 dont la fiche technique fait bien envie puisqu’ils sont en ce moment disponibles avec une réduction de près de 40 % chez Amazon !

Pourquoi opter pour les Denon PerL Pro ?

Un son puissant et équilibré, quel que soit le volume

Une spatialisation ajustable d’une qualité inégalée

Une réduction de bruit active impeccable sur les graves

Une autonomie plus que confortable

Au lieu de 349 euros habituellement, les Denon PerL Pro sont maintenant disponibles en promotion à 217,19 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Denon PerL Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Denon PerL Pro au meilleur prix ?

Des écouteurs très haut de gamme, et très voyants

Les Denon PerL Pro ne se contentent pas seulement d’une fiche technique bluffante, il faut en plus qu’ils arborent un design atypique. Leur coque plate et large ne passe pas inaperçue et malgré ce gabarit imposant, les Denon PerL Pro sont légers et agréables à porter sur le long terme. La qualité de fabrication est irréprochable et quand bien même ils ne sont pas orientés vers un usage sportif, leur certification IPX4 permet de les utiliser lors d’un jogging ou une séance de vélo puisqu’ils résistent à la pluie et à la transpiration.

Le boîtier de recharge est quant à lui beaucoup plus discret avec ses finitions mates noires et seulement trois LED pour indiquer l’autonomie restante. D’ailleurs, le constructeur nippon avance une autonomie maximale de 8 heures par charge, c’est-à-dire sans activer les diverses fonctionnalités. De notre côté, avec l’ANC et l’immersion Dirac activées, les Denon PerL Pro ont tenu 6h30, ce qui est confortable. Le boîtier offre jusqu’à quatre charges supplémentaires et peut être chargé via son port USB-C ou la charge Qi sans fil.

Une spatialisation audio personnalisable bluffante !

La grande force des Denon PerL Pro, c’est tout d’abord son partenariat avec l’expert suédois Dirac qui leur permet de proposer un son réellement immersif, là où d’autres concurrents trébuchaient avec un audio spatial décevant. Le mode immersion de Dirac est remarquable, il est ajustable sur six niveaux et impacte essentiellement les fréquences graves qui atteignent alors des niveaux de pression rarement ressentis et purement jouissifs. Ajoutons à cela une réduction de bruit active faisant des merveilles sur les fréquences graves et on se retrouve isolé dans une bulle de mélodie.

Le Bluetooth est quant à lui multipoint et gère une belle flopée de codecs dont le très convoité aptX lossless. Enfin, cette collaboration avec Dirac permet aux Denon PerL Pro d’apporter d’excellentes performances acoustiques. Les transducteurs de 10 mm donnent un son aussi puissant qu’équilibré avec une scène sonore vaste, large et profonde et une dynamique proche de la perfection, notamment dans les graves probablement accentués à l’aide d’un algorithme. Le son est cohérent, immersif et ne manque pas d’énergie d’un bout à l’autre du spectre !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Denon PerL Pro.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.