Les French Days bradent le Riverside 540 E, le vélo électrique premium de Decathlon

Marre de l'enfer des transports en commun ou des embouteillages sur le périphérique ? De plus en plus de personnes adoptent la micro-mobilité électrique pour leurs trajets du quotidien, que ce soit en adoptant une trottinette ou un vélo électrique. Si c'est pour se laisser tenter un jour ou l'autre, autant profiter des French Days et de leurs nombreuses promotions, dont celle-ci sur le Riverside 540 E, un VAE haut de gamme à 2 199,99 euros au lieu de 2 499 euros chez Decathlon.

Plus qu’un distributeur d’équipements sportifs, Decathlon conçoit également la plupart de ses articles et plus particulièrement les vélos électriques. L’enseigne propose un catalogue complet, il y en a pour tous les goûts, toutes les envies et, surtout, tous les budgets. Étant donné que ce sont les French Days, il est possible de s’offrir un modèle que l’on ne pourrait acheter d’habitude, comme ce Riverside 540 E. Ce vélo électrique haut de gamme profite actuellement d’une réduction de 300 euros chez Decathlon.

Le Decathlon Riverside 540 E en quelques points

Un moteur Shimano avec un couple de 60 Nm

Une excellente autonomie de 120 km !

Un châssis qui allie légèreté et confort

Au lieu de 2 499 euros habituellement, le Decathlon Riverside 540 E est maintenant disponible en promotion à 2 199,99 euros chez Decathlon. De plus, il est possible d’obtenir des aides de l’État et/ou de sa collectivité territoriale pour l’achat d’un véhicule de ce type, celles-ci sont plus ou moins élevées selon la situation fiscale du demandeur.

Un vélo électrique à la fois léger et confortable

Disons-le tout de suite, le Riverside 540 E est un bijou savamment taillé. Ce vélo électrique se présente avec un châssis au style classique mais plutôt léger (21,5 kg) grâce à sa conception en aluminium. Sa géométrie abaissée permet même de l’enjamber plus facilement et de profiter d’un meilleur confort de conduite. Le Decathlon Riverside 540 E est disponible en quatre tailles (S, M, L et XL) afin que chaque cycliste, peu importe son gabarit, puisse trouver son compte.

Le confort de ce vélo électrique se retrouve également dans ses équipements. Elle est tout d’abord équipée d’une selle Saddle Royal adaptée pour une position droite et d’un cintre semi-relevé. Ainsi, la conduite se fait avec le dos bien droit, ce qui évite les douleurs à la ligne d’arrivée. Le Riverside 540 E est également doté de fourches à suspension avec un débattement de 63 mm pour faciliter la conduite tout-terrain. Enfin, un écran LCD permet de connaître la vitesse, l’autonomie restante ou encore le mode d’assistance utilisé.

De la puissance et de l’endurance à revendre

Le Decathlon Riverside 540 E s’appuie sur un moteur Shimano Steps E6100 qui est d’une part conçu autant pour les trajets urbains que les routes de campagne, mais qui est également aussi puissant que silencieux. D’après le constructeur, ce moteur est plus efficace de 20 % que son prédécesseur et le couple de 60 Nm permet de profiter d’une assistance puissante dans les montées. Le freinage est assuré par des freins à disques hydrauliques Tektro TKD de 160 mm, même s’ils sont d’entrée de gamme, ils se montrent puissants et réactifs.

Passons enfin à l’autonomie qui est vraiment le gros point fort du Riverside 540 E. Avec sa batterie de 418 Wh, il est capable de parcourir 90 km en usage normal et jusqu’à 120 km en mode éco, ce qui est exceptionnel et confirme que ce VAE est taillé pour les week-ends à la campagne. Sa batterie aurait peut-être gagné à avoir une plus grande capacité à l’instar des modèles concurrents, mais cela aurait été compromettre sa légèreté. Le temps de charge est lui aussi très satisfaisant puisqu’il ne faut que trois heures pour recharger entièrement le Riverside 540 E.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

