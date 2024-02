Aujourd’hui seulement, vous pouvez avoir 150 € offerts grâce à cette banque en ligne bien connue

BoursoBank revient pour une nouvelle Prime 24H avec à la clé jusqu'à 150 euros offerts pour celles et ceux qui ouvriront un compte bancaire avec carte bancaire ce mardi 20 février 2024.

Moins de deux semaines après un dernier Pink Week-End, BoursoBank a décidé de remettre le couvert des primes de bienvenue en cette fin de mois de février 2024. C’est l’occasion pour la banque en ligne filiale de la Société Générale de proposer jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte, mais uniquement durant ces prochaines 24 heures. On vous donne tous les détails dans cet article.

J’ai droit à quoi avec un compte chez BoursoBank ?

Pas de frais de tenue de compte, mais avec conditions

La compatibilité Google Pay et Apple Pay

Zéro frais de paiement à l’étranger

Aujourd’hui seulement, l’évènement Prime 24H vous permet d’obtenir jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Pensez à utiliser le code PRIME150 pour bénéficier de cette offre, qui n’est d’ailleurs valable que pour les nouveaux clients.

Une banque en ligne populaire et pas chère

Boursobank est une filiale du groupe Société Générale. Par conséquent, elle profite d’un réseau bancaire historique ayant fait ses preuves, tout en proposant les produits innovants d’une banque en ligne. Elle est d’abord l’une des banques les moins chères de sa catégorie. Les cartes Welcome et Ultim sont par exemple totalement gratuites, sous réserve d’au moins une utilisation par mois. Pour bénéficier des avantages à l’étranger comme la gratuité des paiements. Pour les retraits, c’est vers l’offre Ultym Metal qu’il faut se tourner. Il faut cependant savoir que le dépôt initial diffère en fonction de la carte, il est de 50 euros pour l’offre Welcome, 300 euros pour l’offre Ultim et 500 euros pour l’offre Ultim Metal.

Une application parmi les meilleures du marché

L’application Boursobank se suffit à elle-même et il n’y a plus besoin de passer dans un établissement bancaire pour gérer son argent. Cette dernière est très simple d’utilisation et propose l’essentiel comme la possibilité d’afficher ou d’envoyer son RIB, de faire des virements et de monitorer ses dépenses. Il est à noter que ces dernières s’affichent tout de même au bout de 24 heures sur votre compte.

Son gros avantage pratique est qu’elle est compatible avec les systèmes Google Pay, Apple Pay, Paylib et Samsung Pay.

BoursoBank (Boursorama Banque) Télécharger gratuitement

Comment ouvrir un compte et profiter de l’offre ?

Concernant la prime, elle s’obtient en plusieurs parties. D’abord, une prime de 80 euros se débloque sur le compte après un premier versement sur le nouveau compte bancaire depuis un autre compte. Vient ensuite :

Une prime de 40 € pour un premier versement compris entre 50 € et 299 €

Une prime de 80 € pour un premier versement supérieur ou égal à 300 €

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Boursobank.

Les meilleures banques en ligne La banque la moins chère BoursoBank (ex-Boursorama) Jusqu'à 80 € offerts pour l'ouverture d'un compte avec le code BBK80 Découvrir La meilleure banque en ligne Hello bank! Jusqu'à 180€ offerts : 80€ pour toute 1ère ouverture de compte + 100€ en cas de mobilité bancaire Découvrir La banque la plus moderne Fortuneo Jusqu'à 80 € offerts en utilisant le code BIENVENUEFTO Découvrir Toutes les banques en ligne

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.