Le Xiaomi Poco F5 à 271 € au lieu de 479 €, c’est l’excellent rapport qualité-prix du jour

Les Poco de Xiaomi sont des smartphones du milieu de gamme mêlant concessions et performances premium, ils n'ont donc pas les fiches techniques les plus équilibrées, mais sont intéressants si l'on recherche un smartphone puissant sans casser sa tirelire. En ce moment, le Xiaomi Poco F5 est disponible pour 271 euros au lieu de 479,90 euros dans sa configuration la plus boostée sur AliExpress.

Avec sa gamme Poco, Xiaomi propose des smartphones du milieu de gamme assortis de quelques caractéristiques premium. Les Poco F représentent le haut du panier de cette gamme et jouissent de performances idéales pour le gaming. Avec son processeur Snapdragon et ses 12 Go de RAM, ce Xiaomi Poco F5 est paré pour répondre à tous les besoins. De plus, il profite d’une réduction de plus de 200 euros.

Le Xiaomi Poco F5 en bref

Un écran AMOLED de 6,67 pouces rafraîchi à 120 Hz

Un Snapdragon 7+ Gen 2 performant

Une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 67 W

Au lieu de 479,90 euros à son lancement, le Xiaomi Poco F5 (256 + 12 Go) est maintenant disponible en promotion à 271 euros chez AliExpress grâce au code promo AAFR40 et au coupon vendeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco F5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco F5 au meilleur prix ?

Un grand écran pour mieux apprécier ses jeux

Pour se distinguer de la concurrence, le Xiaomi Poco F5 mise essentiellement sur la partie hardware, il ne faut donc pas s’attendre à un design extraordinaire. Celui-ci ne propose aucun raffinement particulier et il est même dépourvu de certification IP. Seul un verre Gorilla Glass 5 protège son écran de 6,67 pouces. Quant à celui-ci, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3.

Les Xiaomi Poco ne sont pas reconnus pour leur appareil photo mais il n’empêche que la configuration du Poco F5 est décente avec son capteur principal de 64 Mpx. À côté, on retrouve un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx, beaucoup plus anecdotiques, particulièrement en ce qui concerne le capteur macro qui est inutile à ce niveau de définition. À l’avant, c’est un capteur frontal de 16 Mpx qui permet de prendre des selfies.

Des performances orientées vers le gaming

Que l’on se rassure sur les performances, Xiaomi n’a pas lésiné sur les moyens pour que la partie hardware de son Poco F5 n’ait pas à rougir face à certains smartphones plus chers. Celui-ci se dote d’un Snapdragon 7+ Gen 2 couplé avec 12 Go de RAM LPDDR5 capable de gérer efficacement le multitâche ainsi que les gros jeux du Play Store avec un bon niveau de graphismes. Surtout, on retrouve une chambre à vapeur LiquidCool Technology 2.0 pour assurer le refroidissement, le genre d’élément qui équipe généralement les smartphones premium.

Enfin, le Xiaomi Poco F5 embarque une batterie de 5 000 mAh qui lui confèrerait une autonomie d’une journée en moyenne, sachant qu’il est possible d’allonger cette durée en bloquant le taux de rafraîchissement à 60 Hz. Pour un smartphone dans cette tranche de prix, cela reste correct. Du côté de la recharge, le Xiaomi Poco F5 est livré avec un bloc de 67 W qui permettrait une recharge complète en 46 minutes selon le constructeur chinois.

Afin de comparer le Xiaomi Poco F5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 400 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.