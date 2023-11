Xiaomi Poco F5 : la version la plus boostée de ce smartphone équilibré est à -37 %

Quand bien même le Black Friday a pris fin, il est toujours possible de réaliser de bonnes affaires chez les marchands de la high-tech et c'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n'ont toujours pas fait leurs courses de Noël. En ce moment, AliExpress propose ce flagship killer de 2023, le Xiaomi Poco F5, à seulement 299 euros au lieu de 479,90 euros dans sa version la plus boostée.

Xiaomi continue de développer sa gamme Poco, des smartphones du milieu de gamme de bonne qualité à un tarif contenu. Cette année, le constructeur chinois a lancé les modèles F5 et X5 avec leur version Pro, tous dotés d’un processeur signé Qualcomm afin de répondre à tous les besoins. L’un d’eux est justement proposé en ce moment à un tarif encore plus agressif que ses frères. Chez AliExpress, la version boostée avec 12 Go de RAM du Poco F5 voit son prix chuter sous les 300 euros.

Le Xiaomi Poco F5 en quelques points

Un écran AMOLED fluide et au top !

Un processeur Snapdragon 7+ Gen 2

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge de 67 W

Au lieu de 479,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco F5 (256 + 12 Go de RAM) est maintenant disponible en promotion à 299 euros chez AliExpress avec le code promo AEFR50 ainsi qu’un coupon vendeur de 10 euros.

Un smartphone avec un écran de qualité

Pour tirer son prix vers le bas, Xiaomi a dû se soumettre à quelques compromis sur son Poco F5 et cela passe d’abord par son design. Ce smartphone arbore un design simple et sans raffinement particulier, avec un dos qui laisse des traces de doigt et aucune certification IP. Il se rattrape toutefois avec l’écran, une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Xiaomi annonce également que son Poco F5 est protégé par du Corning Gorilla Glass 5 et qu’il couvre tout le spectre DCI-P3.

Les smartphones Poco ne sont pas réputés pour les performances de leur appareil photo, mais le Poco F5 peut compter sur une configuration polyvalente avec un capteur principal de 64 Mpx (f/1,79), un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2), un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4) totalement inutile soit dit en passant, et un capteur frontal de 16 Mpx (f/2,45). Le Poco F5 parvient ainsi à livrer des clichés de bonne qualité lorsque les bonnes conditions de luminosité sont réunies, ce n’est ni impressionnant ni décevant.

Un SoC du milieu de gamme qui envoie du lourd

Pour faire tourner son Poco F5, Xiaomi a jeté son dévolu sur un SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, un processeur dans le haut du milieu de gamme épaulé ici par 12 Go de RAM LPDDR5. Ce processeur est capable de gérer efficacement le lancement des applications, le multitâche, la navigation ou encore les gros jeux du Play Store avec un niveau élevé pour les graphismes. Afin de limiter la chauffe, le constructeur chinois a doté ce smartphone d’une chambre à vapeur LiquidCool Technology 2.0 que l’on trouve généralement dans les smartphones haut de gamme.

Enfin, le Xiaomi Poco F5 est équipé d’une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une autonomie d’environ une journée, c’est que l’écran rafraîchi à 120 Hz est énergivore. Il se rattrape toutefois avec une recharge de 67 W qui lui permettrait de remplir entièrement la batterie en 46 minutes selon le constructeur et, bonne nouvelle, un bloc chargeur de 67 W est justement inclus dans la boîte !

Afin de comparer le Xiaomi Poco F5 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

