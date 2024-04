Seulement 152 € pour le Xiaomi Poco M6 Pro, un smartphone entrée de gamme performant avec écran 120 Hz

Le Xiaomi Poco M6 Pro est un smartphone entrée de gamme qui n’est pas en reste niveau composant : un grand écran fluide, un SoC efficace et une charge véloce. Il a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il se négocie à seulement 152 euros, au lieu de 229 euros.

Parmi les smartphones Xiaomi, la série Poco mise sur de bonnes performances tout en conservant un bon rapport qualité-prix. Le M6 Pro par exemple, est un modèle entrée de gamme proposé à moins de 250 euros, qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques face à la concurrence. En ce moment, il est encore plus intéressant grâce à cette remise de plus de 70 euros.

Que propose le Xiaomi Poco M6 Pro ?

L’écran Oled de 6,67 pouces à 120 Hz avec une définition Full HD+

Le processeur Helio G99-Ultra de MediaTek

La batterie de 5 000 mAh et la charge rapide de 67 W

Disponible en version 8+256 Go au prix de 229 euros sur le site officiel, le Xiaomi Poco M6 Pro se trouve aujourd’hui en promotion à 172,58 euros sur AliExpress, mais en appliquant le code ODFW20, le téléphone revient à seulement 152,58 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco M6 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco M6 Pro au meilleur prix ?

Un bel affichage fluide

Le Xiaomi Poco M6 Pro a beau être un smartphone imposant avec sa taille de 6,67 pouces, il plaît tout de même pour sa grande dalle rafraîchie à 120 Hz. Une expérience de navigation totalement fluide, qui profite en plus d’Amoled et d’une définition Full HD+. Parfait, donc pour consommer du contenu multimédia. Pour ce qui est des protections, ce smartphone est doté d’un Gorilla Glass 5 et d’une certification d’étanchéité IP54.

Le Poco M6 Pro profite d’un design élégant au dos, qui mêle finition mate en bas et finition brillante autour du bloc photo. À ce propos, il s’appuie un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx toujours aussi inutile. Dans les faits, le M6 Pro fait le boulot à condition d’être peu exigeant. Le capteur principal permettra de capturer de jolies photographies lorsque les conditions de lumière sont réunies.

Une fiche technique pour le moins solide

Pour fonctionner efficacement, le Xiaomi Poco M6 Pro utilise le Helio G99-Ultra de MediaTek. Dépourvue de la 5G, cette puce permet tout même d’assurer de bonnes performances au quotidien, que ce soit pour effectuer des tâches basiques et en multitâche. En revanche, il a ses limites sur les applications plus gourmandes, comme pour les jeux vidéos. Pour la partie logicielle, dommage de ne pas retrouver Android 14, ici le Poco M6 Pro s’appuie sur Android 13 avec une interface logicielle MIUI 14.

Pour finir sur l’aspect autonomie, l’appareil embarque une batterie de 5 000 mAh capable de tenir jusqu’à deux journées, à condition de modérer son utilisation. Il plait surtout pour la recharge de 67 W, qui permet de refaire le plein en à peine trois quarts d’heure.

Pour découvrir ce que propose la concurrence sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.