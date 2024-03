Poco X6 : le dernier smartphone équilibré de Xiaomi est un bon deal grâce aux ventes flash d’Amazon

Les ventes flash d'Amazon, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires sur un TV, un smartphone ou une barre de son toute neuve en même temps que son ménage du printemps. Envie de neuf, de pas cher mais de qualité ? Le récent Xiaomi Poco X6 est en promotion avec un prix qui descend de 329,90 euros à 279,90 euros.

En janvier, Xiaomi a lancé sa dernière gamme de smartphones Poco avec le Poco X6 et le Poco X6 Pro. Ces smartphones positionnés sur le segment du milieu de gamme sont intéressants à plus d’un titre puisqu’ils proposent des caractéristiques frisant le premium pour un tarif contenu. Pendant les ventes flash du printemps d’Amazon, le Xiaomi Poco X6 devient encore plus abordable qu’à sa sortie avec une réduction de 17 %.

Le Xiaomi Poco X6 en bref

Une grande dalle Amoled rafraîchie à 120 Hz

De bonnes performances avec son Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 5 100 mAh avec charge rapide de 67 W

Au lieu de 329,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco X6 (12 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 274,90 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco X6. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco X6 au meilleur prix ?

Un des meilleurs écrans pour un smartphone à 300 €

Avec ses Poco, Xiaomi propose des smartphones dotés de quelques caractéristiques premium pour un rapport qualité-prix marchant sur les plates-bandes de la concurrence. Mais on trouve également des concessions, et pour le Poco X6, elles sont dans les finitions en plastique et la certification IP54. Il propose toutefois l’un des meilleurs écrans dans cette gamme de prix avec une dalle Amoled en définition 1.5K (2 712 x 1 220 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1 800 cd/m² en mode HDR.

Pour ce qui est de la photo, on ne s’attend généralement pas à grand-chose dans cette gamme, ni venant d’un Poco. On retrouve un capteur principal de 64 Mpx (f/1,79) avec stabilisation optique et numérique ainsi qu’un zoom x2 sans perte, un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) ainsi qu’un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Pour les selfies, c’est un capteur frontal de 16 Mpx (f/2,45) qui s’en charge. En mode vidéo, le Xiaomi Poco X6 est capable de filmer en 4K 30 i/s ou en 1080p 60 i/s.

Un concentré de puissance brute

Les Xiaomi Poco sont plus intéressants concernant leurs performances et le Poco X6 n’est pas une exception. Avec son Snapdragon 7s Gen 2 couplé à 12 Go de RAM dans cette configuration, ce smartphone offre des prestations solides en navigation et en multitâche, tout fonctionne de manière fluide. Et il continue de se porter comme un charme lorsqu’il fait tourner les jeux gourmands, même s’il a tendance à chauffer dans ces moments-là.

Contrairement à sa version Pro avec Android 14 et HyperOS, le Xiaomi Poco X6 tourne encore avec MIUI 14 sous Android 13. Il a donc un léger retard et avec trois ans de mises à jour Android, il devrait arriver jusqu’à Android 16. Enfin, le Xiaomi Poco X6 embarque une batterie de 5 100 mAh capable d’une autonomie de 20 heures en lecture vidéo selon le constructeur chinois. Ce dernier avance également une durée de seulement 44 minutes pour une recharge complète grâce à la charge rapide de 67 W.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024 ?

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise régulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Retrouvez également nos sélections des meilleures offres smartphones et des produits pas chers (- de 100 €)

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.