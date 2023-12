HyperOS : voici la liste officielle des smartphones Xiaomi et Poco qui y auront droit en premier

Xiaomi publie la liste des smartphones et tablettes qui vont prochainement passer à HyperOS. Il s'agit de l'interface Android qui va remplacer MIUI dès l'année prochaine.

C’est annoncé depuis plusieurs semaines désormais, l’interface MIUI est en sursis et sera remplacée progressivement par HyperOS, la nouvelle mouture façon Xiaomi. Comme le rappelle Android Authority, elle n’est disponible qu’en Chine, mais la marque a présenté quelques modèles qui y passeront dans les autres régions.

Ces smartphones Xiaomi qui vont passer à HyperOS

C’est sur X que Xiaomi a publié la liste des smartphones Xiaomi qui passeront à HyperOS durant le premier semestre 2024 :

Ces mises à jour seront graduellement déployées et l’annonce des prochains modèles qui y auront droit se fera petit à petit. On apprend également sur le compte de Poco que le Poco F5 aura, lui aussi, le droit à HyperOS, sans qu’on n’en connaisse la date de mise à jour. Même chose pour les autres produits qui seront compatibles, il faut patienter.

Ce qu’HyperOS a à offrir

HyperOS est une nouvelle surcouche Android, et est considéré comme le successeur de MIUI. Basée sur Android 14, cette interface entend changer de design, mais pas que. Le mode multitâche sera amélioré, avec des suggestions de fenêtres à ouvrir sous forme de bulles. L’interface est davantage optimisée pour les smartphones pliables, notamment avec deux barres pour changer d’application ou revenir à l’écran d’accueil.

Le centre de contrôle, s’il n’est pas révolutionné, revoit sa copie, avec des changements au niveau de l’emplacement des boutons, afin de mettre en avant les plus utilisés. Xiaomi veut également que vous connectiez tous vos appareils entre eux, notamment via une application dédiée. Plus généralement, la philosophie de l’interface est d’obtenir un résultat plus organisé que MIUI, en raisonnant le nombre de paramètres de personnalisation. Le tout pour tous les appareils, peu importe la taille ou le format de leur écran.