Le Samsung Galaxy S22 reste une valeur sûre, surtout avec un prix comme celui-ci

Le Samsung Galaxy S24 a beau être la référence actuelle de la marque, son ancien fleuron, le Galaxy S22, reste encore aujourd'hui un smartphone hyper recommandable. C'est encore plus le cas quand il est nettement moins onéreux qu'à sa sortie : en ce moment, on peut justement le trouver à 524,99 euros au lieu de 809 euros chez Électro Dépôt.

Comme chaque année, Samsung agrandit son catalogue de smartphones et en 2024, ce sont ses nouveaux fleurons, les modèles de la gamme Galaxy S24, qui occupent le devant de la scène. Mais cela ne veut pas forcément dire que les anciennes gloires de la marque sont démodées. Le Samsung Galaxy S22 reste une vraie valeur sûre et il offre surtout une expérience haut de gamme pour un prix désormais beaucoup plus bas qu’à sa sortie. En ce moment, c’est même près de 300 euros de réduction pour l’acquérir moins cher.

Pourquoi le Samsung Galaxy S22 vaut-il encore le coup ?

Pour sa dalle OLED de 6,1 pouces + 120 Hz

Pour sa puissante puce Exynos 2200

Pour sa polyvalence en photo

Lancé à 809 euros, le Samsung Galaxy S22 est désormais proposé à 524,99 euros chez Électro Dépôt.

Un smartphone toujours aussi premium

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone dont on avait déjà loué le design à sa sortie il y a deux ans. Il faut dire que ses finitions ultra-soignées, son dos en verre qui ne prend pas les traces de doigt ou encore son aspect global épuré contribuent à en faire un modèle vraiment haut de gamme et élégant. L’un des principaux atouts de ce design ? Cette dalle AMOLED de 6,1 pouces dotée d’une définition Full HD+ (soit 2 340 x 1 080 pixels). Un écran plutôt compact, donc, comparé à ce qui se fait sur le segment premium, mais ce n’est vraiment pas un mauvais point. Cette dalle nous fait en plus profiter d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, soit l’assurance d’une navigation et d’un affichage très fluide. Le tout est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus, un verre très résistant.

Au dos du smartphone, on retrouve un module composé de trois capteurs de 50 mégapixels (grand-angle), de 12 mégapixels (ultra grand-angle) et de10 mégapixels (téléobjectif x3). On a donc droit à une belle polyvalence. Le capteur principal nous a d’ailleurs particulièrement marqués grâce au bon niveau de détails proposé. Petit bémol tout de même pour la gestion de la plage dynamique, parfois inégale sur plusieurs objectifs.

Des performances toujours aussi sympathiques

À l’intérieur de la bête, on retrouve un SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm (et compatible 5G) et épaulé par 8 Go de RAM. Un processeur certes un peu daté, mais qui offre toujours de belles performances dans le multitâche et dans le lancement des applications gourmandes. Le smartphone brille toutefois moins quand on le pousse dans ses retranchements sur des jeux vidéo gourmands comme Fortnite : en 60 ips, qualité Épique et résolution 3D à 100 %, des ralentissements sont apparus lors de notre test…

Enfin, côté autonomie, le S22 déçoit un peu là aussi puisque sa batterie de 3 700 mAh ne permet pas au smartphone de tenir une journée complète avec une utilisation intensive. Avec une charge à 25 W, le smartphone récupère 100 % de batterie en 1h15 environ.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S22.

Si vous souhaitez découvrir les autres modèles de la marque avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

