À moitié prix, cette batterie MagSafe pour iPhone est 5 fois moins chère que celle d’Apple

Besoin d'une batterie externe pour votre iPhone compatible MagSafe ? Amazon propose une belle promotion sur la Nexode Mini de la marque Ugreen : 19,99 euros au lieu de 39,99 euros. Une bonne alternative abordable aux produits officiels de la Pomme qui coûte un bras.

Il n’y a pas à dire, la recharge par MagSafe, c’est quand même bien pratique. C’est exactement le projet de Ugreen avec cette Nexode Mini, une mini batterie compatible avec le système de fixation d’Apple et permettant de charger son smartphone avec la batterie collée dernière ce dernier. En ce moment, on la trouve à moitié prix grâce à une réduction doublée d’un coupon promo.

Les points fort de cette batterie Ugreen compatible MagSafe

Un aimant circulaire puissant et pratique

La charge rapide 15 W pour les iPhone récents et les Airpods

La compatibilité iPhone et smartphones Android

Initialement proposé à 39,99 euros, la batterie Nexode Mini de Ugreen compatible MagSafe est désormais à 19,99 euros sur Amazon en cochant le coupon de réduction de 10 euros, qui s’ajoute au 10 euros de remise immédiate. Celle officielle d’Apple est vendue à plus de 100 euros.

Un système d’aimants puissants et pratique

En reprenant le design et l’adaptabilité du chargeur/batterie sans fil officiel Apple compatible MagSafe, la batterie Ugreen Nexode Mini se présente sous la même forme avec le fameux cercle plat servant à changer sans fil son iPhone. Comme toujours chez Ugreen, la finition est de qualité et l’objet est agréable à utiliser avec bien sûr le système d’aimants qui permet à l’iPhone de rester solidement collé à la surface du chargeur.

Avec ce système, plus rien ne bouge une fois installés, et il est possible de continuer d’utiliser l’iPhone normalement. Sachez tout de même que le chargeur n’est pas livré avec le bloc secteur. La batterie indique d’ailleurs l’autonomie restante via un système de diode placé en dessous. Notez aussi que la batterie est compatible avec les coques certifiées MagSafe.

On note d’ailleurs que le poids de la batterie est relativement léger : 145 g, ce qui vous permet d’utiliser un iPhone avec la batterie d’une seule main sans gêne pour passer des appels téléphoniques, prendre des photos, etc.

Une charge rapide à 15 W et une belle autonomie

Une fois fixé à un iPhone, la batterie est capable de délivrer une puissance de 15 W pour recharger rapidement et sans fil le smartphone, ou même un boîtier d’AirPods. Concernant l’autonomie, la batterie dispose d’un accumulateur de 5 000 mAh, de quoi recharger complètement au moins deux fois un iPhone 15, un peu moins pour un iPhone 15 Pro.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.