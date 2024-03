Asus Zenfone 11 Ultra : déjà une baisse de 100 € pour ce smartphone premium qui sort le mois prochain

Asus a tout juste présenté son nouveau Zenfone 11 Ultra que celui-ci est passé entre nos mains expertes pour un test et qu'il profite déjà d'une promotion sur ses deux configurations, alors qu'il est encore en précommande. Chez Amazon, le nouveau venu sur le segment des smartphones premium est disponible pour 899,99 euros au lieu de son prix de départ de 999,99 euros.

Cette année, le modèle Ultra de la gamme Zenfone d’Asus fait son grand retour. Moins compact que les autres Zenfone, le Zenfone 11 Ultra se met au niveau des autres smartphones haut de gamme de 2024 et pas seulement concernant ses dimensions. Notre rédaction a déjà eu l’occasion de le tester avant sa sortie programmée pour le 14 avril. L’Asus Zenfone 11 Ultra est donc pour le moment disponible seulement en précommande, mais cela ne l’empêche pas de déjà bénéficier d’une baisse de 100 euros dans ses deux configurations chez Amazon.

L’Asus Zenfone 11 Ultra en bref

Un écran LTPO rafraîchi à 144 Hz et très lumineux

Les performances du Snapdragon 8 Gen 3 sous le capot

Une batterie de 5 500 mAh avec une recharge de 65 W

Au lieu de 999,99 euros habituellement, l’Asus Zenfone 11 Ultra (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 899,99 euros chez Amazon. De même pour la version de 512 Go qui est disponible en promotion à 999,99 euros au lieu de 1 099,99 euros chez le même marchand.

Un smartphone qui se défend sur un segment très concurrentiel

Assorti d’un design simple, l’Asus Zenfone 11 Ultra n’en est pas moins un smartphone plutôt réussi. Avec sa diagonale de 6,78 pouces, il se met à la hauteur de ses concurrents directs et fait lui aussi le choix de l’écran plat. Côté résistance, Asus opte pour un Gorilla Glass Victus 2 et une certification IP68. L’écran est, lui aussi, de bonne qualité sans pour autant être impressionnant. Il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz. Si la luminosité tient effectivement ses promesses en étant supérieure à 2 000 cd/m² en mode HDR, c’est moins le cas de la colorimétrie qui n’atteint pas les 100 % en DCI-P3.

À l’instar des smartphones haut de gamme sortis en ce début 2024, l’Asus Zenfone 11 Ultra tourne avec le SoC le plus puissant du moment, le Snapdragon 8 Gen 3. Celui-ci est épaulé par 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X selon la configuration. Au jeu des benchmarks, ce smartphone terrasse tous ses concurrents sur la même tranche tarifaire et vient même se frotter au Samsung Galaxy S24 Ultra. Il faut toutefois signaler que lors d’un usage intensif, type gros jeux du Play Store avec les graphismes au max, le Zenfone 11 Ultra gère mal la chauffe.

Pas si Ultra que ça pour un haut de gamme

Il a beau être un cador en termes de performances, l’Asus Zenfone 11 Ultra se fait fracasser par ses concurrents en termes de photographie. Le module au dos embarque un capteur principal grand-angle de 50 Mpx (f/1,9), un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif x3 de 32 Mpx (f/2,4). À l’avant, c’est un capteur frontal de 32 Mpx (f/2,4) qui permet de prendre des selfies. Disons-le de suite, l’Asus Zenfone 11 Ultra nous a déçus sur ce plan. Globalement, les clichés sont bons, mais manquent de détails et de gestion de la plage dynamique. En bref, ils n’arrivent pas à la cheville de ce que propose la concurrence.

Autre point qui fait grincer des dents : le logiciel. Que ZenUI n’arrive pas à la hauteur de ce que proposent Pixel Experience et OneUI n’est pas le problème. Le problème, c’est le suivi Android avec seulement deux ans de mises à jour. Venant d’un smartphone à quasiment 1 000 euros en 2024, ça ne passe pas du tout. L’Asus Zenfone 11 Ultra se rattrape tout de même avec une grosse batterie de 5 500 mAh pour deux journées d’autonomie ainsi qu’une recharge rapide de 65 W qui refait le plein en même pas 40 minutes d’après le constructeur taïwanais.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus Zenfone 11 Ultra.

Afin de comparer l’Asus Zenfone 11 Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones testés par notre rédaction.

