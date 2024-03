Cette caméra de sécurité à énergie solaire est bien moins chère pendant les ventes flash d’Amazon

La caméra de surveillance extérieure Eufy Security SoloCamS340 a de nombreux atouts, à commencer par sa capacité à filmer en 3K et à 360°, le tout grâce à l'énergie solaire. Un modèle plutôt rassurant et même économique que l'on trouve actuellement à 159 euros au lieu de 199 euros durant les ventes flash d'Amazon.

Instrument de dissuasion par excellence, la caméra de surveillance extérieure permet de garder un œil sur le pas de votre porte. Il en existe de tous types sur le marché, mais certaines sont bien plus pratiques que d’autres, notamment grâce à leur installation facile, à la qualité de leurs images, leurs nombreuses fonctionnalités ou encore leur alimentation économique. Le modèle Eufy Security SoloCamS340 fait justement partie de ces références intéressantes grâce à son alimentation solaire, ses images filmées en 3K à 360° ou encore son zoom puissant. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est plutôt abordable grâce aux ventes flash d’Amazon.

Les points essentiels de la caméra E ufy Security SoloCamS340

Une caméra équipée d’un panneau solaire

Des images en 3K à 360°

Le suivi des mouvements

Initialement proposée à 199 euros, la caméra Eufy Security SoloCamS340 est désormais affichée à 159 euros sur Amazon.

Une caméra 3K alimentée par le soleil

La caméra Eufy Security SoloCamS340 est un modèle plutôt original sur le marché, et le panneau solaire dont elle est équipée explique en partie cette singularité. Ce modèle est bel et bien alimenté par l’énergie solaire : selon la marque, avec un ensoleillement optimal, ce panneau, qui est d’ailleurs amovible, peut collecter et stocker entre 800 et 1 200 mAh par jour. Pour vous donner un ordre d’idée, la caméra utilise en théorie 100 à 200 mAh sur une journée et une nuit d’utilisation moyenne. De plus, deux heures de soleil direct par jour suffisent pour alimenter la caméra en continu. En d’autres termes, ce type d’alimentation vous permet d’avoir l’esprit tranquille pour un bon bout de temps. Notez aussi que la caméra peut fonctionner pendant trois mois sur batterie et qu’elle se rechargera une fois que le temps sera plus ensoleillé.

Autrement, concernant son installation, celle-ci se fait très facilement et sans fil : la caméra pourra être fixée là où vous le souhaitez à l’extérieur de votre domicile. Une fois bien en place, elle pourra filmer sur le pas de votre porte avec une résolution 3K pour plus de netteté, mais aussi à 360°. Autant dire qu’il n’y aura ici aucun angle mort puisque la caméra offre ainsi une couverture complète de votre domicile. Sachez en revanche que la caméra n’est pas capable d’enregistrer des images 24h/24, ce qui est un peu dommage.

Des fonctionnalités rassurantes

La caméra Eufy Security SoloCamS340 propose également une foule de fonctionnalités qui permettent de rassurer l’utilisateur au quotidien. On a notamment droit à la vision de nuit, suffisamment détaillée pour apercevoir des intrus. Un zoom hybride x8 permet quant à lui de distinguer nettement chaque petit détail devant chez vous, y compris des éléments à 15 mètres. La caméra est par ailleurs capable de suivre les mouvements des personnes qui passent devant chez vous ; pour cela, elle pourra s’incliner automatiquement, opérer des panoramiques ou des zooms.

La détection de mouvements est aussi au programme. Mieux, la caméra embarque aussi un projecteur de 100 lumens qui peut se déclencher si un intrus est repéré devant le domicile. Enfin, l’audio bidirectionnel est aussi intégré pour pouvoir échanger avec ses visiteurs.

