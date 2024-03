RTX 4060 + Core i7 13e gen : c’est le combo performant de ce laptop gaming bradé à moins de 1 000 €

Celles et ceux qui rêvent d'un PC portable avec RTX 4000 sans dépenser plus de 1 000 euros vont être servis. Lors des ventes flash du printemps d'Amazon, ce Dell G15 5530 voit son prix dégringoler de 1 299 euros à 999 euros, et avec sa RTX 4060 et son Intel Core i7-HX, il n'a pas froid aux yeux pour faire tourner tous les derniers jeux en 1080p avec beaucoup de FPS.

Pour fêter l’arrivée du printemps, Amazon lance ses traditionnelles ventes flash et c’est l’occasion de faire de bonnes affaires dans le segment de la high-tech. Smartphones, casques audio, SSD ainsi que les PC portables gaming profitent de promotions plus intéressantes les unes que les autres, ce qui est notamment le cas de ce Dell G15 5530, une configuration propulsée par une RTX 4060 et un Intel Core i7-HX de dernière génération. En ce moment, son prix chute de 300 euros et passe sous la barre des 1 000 euros.

Le Dell G15 5530 en quelques mots

Un combo RTX 4060 + Intel Core i7-13650HX

Un écran IPS-LCD rafraîchi à 165 Hz

512 Go de stockage et 16 Go de RAM DDR5

Au lieu de 1 499 euros à son lancement, puis ramené à 1 299 euros, le Dell G15 5530 est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez Amazon.

Une configuration idéale pour jouer en 1080p

Les gamers à la recherche d’une configuration à un bon rapport qualité-prix pour lancer les jeux récents en 1080p peuvent s’arrêter ici. Avec sa RTX 4060, ce Dell G15 5530 peut remplir cette tâche sans problème, d’autant plus que la carte graphique a ici un TGP de 140 W et n’est donc pas réellement bridée. Il est bien sûr possible d’améliorer son expérience en jeu grâce au ray-tracing d’une part et au DLSS 3.0 qui permet de littéralement doubler le nombre de FPS tout en consommant le moins de ressources possibles.

Avec cette carte graphique, on retrouve un processeur haut de gamme. Il s’agit plus précisément d’un Intel Core i7-13650HX, un modèle dernière génération doté de 14 cœurs et capable d’atteindre un pic de fréquence de 4,9 GHz. Couplé avec 16 Go de RAM DDR5, il est capable de traitements très rapides, même dans les domaines gourmands en ressource comme la création graphique. D’ailleurs, ce processeur s’accompagne d’une puce graphique Intel Iris Xe qui prend le relais pour les tâches qui n’ont pas besoin de la puissance de la RTX 4060, et ce afin d’épargner la batterie.

Un haut taux de rafraîchissement pour jouer dans les bonnes conditions

Une configuration en béton comme celle-ci, c’est bien, mais elle ne vaudrait rien sans un bon écran. Pour jouer dans de bonnes conditions, le Dell G15 5530 se dote d’une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui est tout bonnement excellent. Mais, il ne faut pas attendre plus de cet écran de 15,6 pouces, si ce n’est une couverture complète du spectre sRGB et un traitement anti-reflets. Les angles de vision ouverts et la fluidité de cette dalle sont suffisantes pour un usage gaming.

Si sa fiche technique impressionne, c’est moins le cas de son design et de son châssis. Celui-ci arbore des lignes anguleuses et est très volumineux, surtout à l’arrière. Son poids de quasiment 3 kg pourrait ne pas plaire à ceux qui ont souvent besoin de le déplacer, mais c’est le prix à payer pour profiter de sa batterie à six cellules de 86 Wh. Celle-ci est douée d’une autonomie de 6 à 7 heures en usage basique, ce qui est largement supérieur à ce que propose ordinairement un laptop gaming.

