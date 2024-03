Voici le laptop gaming le moins cher des ventes flash de printemps sur Amazon

Le laptop gaming MSI Thin GF63 est idéal pour les joueuses et joueurs qui ne peuvent pas se permettre de dépenser plus de 1 000 euros pour une machine efficace, mais qui cherchent quand même une belle puissance. En ce moment, ce bon PC portable coûte 689 euros au lieu de 999 euros sur Amazon, en pleines ventes flash de printemps.

Tous les gamers ne peuvent pas se permettre de dépenser une fortune pour pouvoir jouer sur un PC portable puissant et ultra-réactif. Heureusement, il est possible de trouver certains laptops proposant une fiche technique solide tout en affichant un prix bien plus abordable. C’est le cas du MSI Thin GF63, qui embarque un i5 de 12e génération et une RTX 2050 (qui n’est certes pas le dernier GPU en date, mais qui permet tout de même de profiter des technologies de Nvidia) : ce PC portable est disponible à un bon prix grâce à une réduction de 31 % à l’occasion des ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points forts du MSI Thin GF63

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 2050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 999 euros, le PC portable gamer MSI Thin GF63 est désormais proposé à 689 euros sur Amazon.

Un écran réactif

Impossible de se tromper : le laptop MSI Thin GF63 est bien une machine gaming. Avec ses lignes anguleuses, son clavier rétroéclairé RGB et ses détails géométriques, il coche toutes les cases d’un PC portable taillé pour le jeu, esthétiquement parlant. Heureusement, il ne verse pas trop dans le tape-à-l’œil grâce à son châssis métallique noir sobre, qui est d’ailleurs plutôt léger puisqu’il ne pèse que 1,8 kg. De quoi faciliter son déplacement.

Au centre de ce châssis, on trouve l’une des pièces maîtresses, à savoir une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces, qui a surtout l’avantage d’être rafraîchie à 144 Hz. Un taux qui promet un affichage très fluide lors des combos ainsi qu’une excellente réactivité.

Une configuration suffisamment puissante

À l’intérieur de la machine, on trouve d’abord une puce Intel Core i5-12450H, cadencée à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive pour plus de rapidité. Le tout est complété par une carte graphique Nvidia GeForce 2050. Certes, ce GPU est assez ancien, et on aurait adoré voir une RTX de la série 4000 dans cette configuration, mais il permet tout de même, et heureusement, de profiter des features de Nvidia, à savoir le ray-tracing, qui offre des effets de lumière plus réalistes, et le DLSS, qui se charge d’améliorer la définition de l’image tout en gardant le même taux de FPS. Autrement, un SSD de 512 Go, bien utile pour réduire les temps de chargement et accélérer les lancements de l’appareil, est également inclus dans ce modèle.

Enfin, cette référence MSI possède une connectique plutôt fournie, qui permettra de connecter divers périphériques afin de compléter son setup : un port USB-C, trois ports USB-A, un port HDMI (4K@30Hz), un port RJ45 et une prise casque microphone. Notez également que le Bluetooth 5.2 et le WiFi 6 sont disponibles. Pour ce qui est de l’autonomie, n’espérez pas jouer intensément pendant plus de 3h sans voir votre batterie se vider totalement. Mieux vaut garder le chargeur près de soi, au cas où.

