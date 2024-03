Ce puissant laptop gaming sous Ryzen 7 et RTX 4060 a droit à une belle réduction chez Boulanger

Dévoilés l'année dernière, les PC portables gaming Lenovo LOQ délivrent de belles performances pour un prix assez concurrentiel. Le modèle LOQ 16APH8, avec son Ryzen 7 et sa RTX 4060, est par exemple disponible à « seulement » 999 euros chez Boulanger au lieu de 1 299 euros.

En lançant l’année dernière sa gamme de PC portables gaming LOQ, Lenovo a souhaité s’adresser aux nouveaux joueurs en quête d’une première machine pensée pour le jeu. En faisant quelques sacrifices pour abaisser la facture, la marque est parvenue à proposer des laptops dotés d’une configuration plus que solide, à l’image du modèle LOQ 16APH8, qui embarque tout de même une RTX 4060 et un Ryzen 7. Une fiche technique alléchante dont on peut en ce moment profiter pour moins de 1 000 euros.

Les points essentiels du Lenovo LOQ 16APH8

Un écran IPS de 16 pouces

Un combo Ryzen 7 + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

D’abord proposé à 1 299 euros, le PC portable Lenovo LOQ 16APH8 est désormais affiché à 999 euros chez Boulanger.

On trouve également la version 15 pouces de ce laptop gaming (avec un Intel Core i5 12e gen à la place d’AMD Ryzen) à 899 euros sur Amazon.

Une configuration pointue pour un prix compétitif

Les gamers les plus assidus et à la recherche d’une grande réactivité lors de leurs combos pourront sans surprise valider la configuration du Lenovo LOQ 16APH8, qui s’adresse aussi, par son prix, à celles et ceux qui ont un petit budget ou qui démarrent dans le gaming. Dans les entrailles du PC, on trouve ainsi un processeur AMD Ryzen 7 7840HS cadencé à 3,8 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. De quoi minimiser grandement les ralentissements, dans le jeu mais aussi dans le multitâche et le montage vidéo.

Côté GPU, on a droit à la toute récente RTX 4060 (TGP de 115 W), grâce à laquelle on peut lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS. Bref, la machine est suffisamment puissante et véloce pour faire tourner les jeux les plus gourmands. N’oublions pas le SSD de 512 Go qui se charge quant à lui d’assurer des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine pour gagner en réactivité.

Un châssis en plastique, mais un bel écran

Si la configuration du Lenovo LOQ 16APH8 a de quoi ravir les gamers, son design ne brillera peut-être pas autant auprès d’eux. Lors de notre prise en main du Lenovo LOQ en diagonale 16 pouces, le châssis tout en plastique et le clavier un peu mollasson ne nous a pas particulièrement enchantés, pas plus que la dalle IPS LCD qui paraissait un peu terne. Toutefois, rappelons qu’une diagonale de 16 pouces a le mérite de faire profiter d’une large et confortable surface de jeu, que la technologie IPS offre de bons angles de vision, et que la définition 1 920 x 1 200 pixels proposée ici promet une qualité d’image plus que satisfaisante.

Et n’oublions surtout pas que le Lenovo LOQ 16APH8 dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire, une fonctionnalité primordiale lors des combos nerveux. Enfin, côté connectique, le Lenovo LOQ 16APH8 intègre un port USB 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 2, un port USB-C, un port HDMI, une prise combo casque/micro ainsi qu’un port Ethernet.

Pour en savoir un peu plus sur cette gamme, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Lenovo LOQ ainsi que notre test complet du modèle Lenovo LOQ 15.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

